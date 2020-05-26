Lösemi hastası öğretmenin ölümü üzdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde öğretmen olarak görev yapan ve 8 ay önce lösemi teşhisi konan Mehmet Demen tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti

Lösemi hastası öğretmenin ölümü üzdü
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde öğretmen olarak görev yapan ve 8 ay lösemi teşhisi konan Mehmet Demen Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji bölümünde tedavi oluyordu ve uygun donörden ilik nakli yapılması gerekiyordu.

UYGUN İLİK BULUNMUŞTU

Genç öğretmen için Aralık ayında uygun donörün bulunması için Aydın'da kök hücre bağışı kampanyası başlatılmıştı.Düzenlenen kampanyaların ardından biri yurt dışı, biri yurt içi olmak üzere iki uygun ilik bulundu. İlik nakli olması beklenen Mehmet öğretmen tedavi gördüğü hastanede hastalığı ilerlediğinden dolayı yoğun bakım ünitesine alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Uygun donör bulunmasına rağmen hastalığı tekrar nükseden ve ilik nakli gerçekleştirilemeyen Mehmet öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet öğretmenin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 21:21

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