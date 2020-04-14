Luppo alan vatandaş kimdir? Sokağa çıkma yasağında gündem olan adamın hikayesi duyanları üzdü

10 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından herkes marketlere akın etmişti. Marketlerdeki görüntüler ise sosyal medyada gündem olmuştu. Marketlerdeki kuyruklardan birinde elinde Luppo marka çikolatayla bekleyen kişi sosyal medyada fazlasıyla konuşulmuştu. Market kuyruğunda Luppo alan kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı 10 Nisan Cuma günü 31 ilde iki günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Sokağa çıkma yasağına saatler kala milyonlarca insan marketlere akın etmişti. Bu marketlerdeki görüntüler ise sosyal medyada gündem olmuştu. Sokağa çıkma yasağından önce market kuyruğunda Luppo marka çikolata alan kişi sosyal medyanın gündemine girmişti. Marketten Luppo alan kişiyle ilgili flaş bir hikaye ortaya atıldı.

Twitter’da bu konuyla ilgili yapılan bir paylaşım bu kişi hakkında gerçekleri ortaya çıkardı. Twitter’da yapılan bir paylaşım bu kişinin Luppo’yu borç parayla aldığını iddia etti. Bu tweet sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

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