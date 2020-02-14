Maddi yardım yapan vakıflar, yardım kurum ve kuruluşları

Vatandaşa maddi yardım sağlayan kuruluşlar, muhtaçlık seviyesinde olanlara hizmet etmektedir. Bu kuruluşlar temel ihtiyaçların maddi olarak giderilmesi noktasında kişilere her türlü olanağı sağlamaktadır. Kişilerin bu yardımlardan faydalanabilmesi için öncelikle ekonomik durumunun belirlenmesi gerekmektedir.

Bu yardımlardan faydalanmak için kişilerin bağlı olduğunu muhtarlığa giderek muhtaçlık belgesi talebinde bulunarak alınan belge sayesinde maddi durumunu rahatlıkla kanıtlayabilir. Para yardımı yapan denekler genellikle yerel statüde yer alır. Ulusal anlamda yardım yapan denekler bu konuda sayıca daha azdır. Bu nedenle yerel denekler daha fazla yardımcı olmaktadır.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yardımları

Türkiye genelinde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara en fazla yardım yapan İHH yardım kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine giyim, gıda ve maddi yardımlarda yapmaktadır.

Türkiye Yardım Sevenler Deneği Yardımları

Türkiye Yardım Sevenler Deneği tarafından yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımlar yapılmaktadır. Genel merkezi Ankara’da bulunan bu yardım kuruluşu, Türkiye’nin her noktasına ulaşmaktadır.

http://www.tysd.org.tr/

Fakir Ve Muhtaçlara Yardım Deneği

Muhtaç durumunda olan vatandaşlara yardım yapan bir diğer kuruluş, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Deneğidir. Bu denek, gelen başvuruları detaylı bir şekilde inceleyip başvuru yapan kişiye gerekli maddi ve gıda yardımını yapmaktadır.

https://www.fakirvemuhtaclarayardimdenegi.org/