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Madeni paranın sahte olduğunu nasıl anlaşılır?

Vatandaşın çoğu kağıt paraların sahtesinin nasıl anlaşıldığını biliyor ancak madeni paranın sahte olup olmadığının nasıl anlaşıldığını bilmiyor. Madeni paranın sahte olduğunu anlamak aslında çok kolay. Bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan madeni paranın anlaşılması için yanınızda mıknatıs bulundurmanız yeterli.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:22
Madeni paranın sahte olduğunu nasıl anlaşılır?

Merkez Bankası’nın talebine göre Darphane ve Damga Matbaası madeni para üretimini İstanbul’da gerçekleştirmektedir. Madeni paranın sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağı merak ediliyor. Çok kolay bir yöntemle madeni paranın sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bunun için mıknatıs yeterli. Madeni para mıknatısa yapışıyorsa sahte olduğu anlamına gelmektedir.

Madeni para yapılırken bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan madeni pullar kullanılıyor. Bu pullar makinede işletiliyor ve işletilen pullar sonucu 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş üretimi elde ediliyor. Bu makineler dakikada 10 ayrı preste 700 ile 800 arasında madeni para basabiliyor. Üretimini tamamlayan paralar teker teker paketleniyor ve ardından 1 liralar 100, 50 kuruşlar 150, 25 ve 10 kuruşlar 200, 5 kuruşlar 300 ve 1 kuruşlar 400’lük poşetlere konulmaktadır. Poşetlenen paralar ağırlık testine sokuluyor. Testi geçenler Merkez Bankası veya Merkez Bankası şubelerine gönderilmektedir.

Madeni Paraların Geri Dönüşüm Sayısı Kısıtlı

Madeni paraların üretiminde kullanılan maddeler, altın veya gümüş kadar sağlam değil. Bu nedenle belirli sayıda geri dönüşüm yapılabiliyor. Sahtesinin anlaşılması için de mıktanıs ile kontrol ediliyor.

Paranın Basım Aşaması

İktisat tarihçisi olan Prof. Dr. Mehmet Bulut, para basımları ile ilgili açıklama yaptı. Türk lirasının nasıl basıldığı hakkında bilgi veren Profesör şunları söyledi:

“Para basmak ülkelerin bağımsızlık, milli haklarıyla ilgili ama en önemli mesele piyasadaki mal mübadelesini sağlamak. Malın değer ölçüm aracı olarak mübadeleyi kolaylaştırmak ve değer biriktirme, tasarruf aracı olarak kullanımı. Madeni para, altın en önemli tasarruf aracı.”

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:22
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