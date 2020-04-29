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Mal zekât miktarı nasıl hesaplanır? Zekat kimlere verilmelidir?

Her yıl düzenli olarak yerine getirilmesi gereken ve bu Müslümanların birbirleri ile dayanışma içerisinde olmasını ve kardeşlik duygularının gelişmesinde büyük payı olan zekat nedir? Zekat kimlere verilmelidir? Zekat miktarı nasıl belirlenir?

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:28
Mal zekât miktarı nasıl hesaplanır? Zekat kimlere verilmelidir?

 

Müslümanların inanışları arasında belki de en önemli ibadetlerden bir tanesi olan Zekat, durumu iyi olan müslümanların olmayanlara yaptığı yardımları kapsamaktadır. Durumu iyi olan müslümanın mal varlığının 1/40’ını ihtiyacı olan müslümana vermesi ile gerçekleşen Zekat dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmektedir.

Kimler zekat verebilir?

Hanefi mezhebine göre,

  • Anne, baba, dede ve büyük anne
  • Eşe
  • Oğul, kız, torunlara ve torunların çocuklarına
  • Müslüman olmayan kişilere
  • Zengin kişilere (ihtiyaç dışında malı mülkü bulunanlar)
  • Babası zengin olan ergenliğe ulaşmamış çocuğa

Zekat verilemeyecek kişilerdir. Temel ihtiyaçları dışında herhangi bir mal varlığı olmayan kişilere, yolda kalmış veya yolcu olan kişilere, öğrencilere veya askerlere zekat verilebilmektedir. Eğer kişinin mal varlığı varsa bile memleketine geri dönmesi için verilen para zekat olarak sayılabilir.

Zekat miktarı nasıl belirlenir?

Para, altın, döviz, gümüş, ticarette kullanılan mallar, yatırım yapılmak için tutulan arsa veya evin 1/40’ı zekat olarak verilebilir. 80,18 gram altından fazla mal varlığı olan kişiler 1/40 oranında zekat vermek ile yükümlüdürler. Araba ve ev temel ihtiyaçlar sayıldığı için bunların zekatı verilmemektedir.

 

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Son Güncelleme: 29.04.2020 16:28
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