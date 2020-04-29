Mal zekât miktarı nasıl hesaplanır? Zekat kimlere verilmelidir?

Müslümanların inanışları arasında belki de en önemli ibadetlerden bir tanesi olan Zekat, durumu iyi olan müslümanların olmayanlara yaptığı yardımları kapsamaktadır. Durumu iyi olan müslümanın mal varlığının 1/40’ını ihtiyacı olan müslümana vermesi ile gerçekleşen Zekat dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmektedir.

Kimler zekat verebilir?

Hanefi mezhebine göre,

Anne, baba, dede ve büyük anne

Eşe

Oğul, kız, torunlara ve torunların çocuklarına

Müslüman olmayan kişilere

Zengin kişilere (ihtiyaç dışında malı mülkü bulunanlar)

Babası zengin olan ergenliğe ulaşmamış çocuğa

Zekat miktarı nasıl belirlenir?

Zekat verilemeyecek kişilerdir. Temel ihtiyaçları dışında herhangi bir mal varlığı olmayan kişilere, yolda kalmış veya yolcu olan kişilere, öğrencilere veya askerlere zekat verilebilmektedir. Eğer kişinin mal varlığı varsa bile memleketine geri dönmesi için verilen para zekat olarak sayılabilir.

Para, altın, döviz, gümüş, ticarette kullanılan mallar, yatırım yapılmak için tutulan arsa veya evin 1/40’ı zekat olarak verilebilir. 80,18 gram altından fazla mal varlığı olan kişiler 1/40 oranında zekat vermek ile yükümlüdürler. Araba ve ev temel ihtiyaçlar sayıldığı için bunların zekatı verilmemektedir.

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