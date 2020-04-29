Mal zekât miktarı nasıl hesaplanır? Zekat kimlere verilmelidir?

Müslümanların inanışları arasında belki de en önemli ibadetlerden bir tanesi olan Zekat, durumu iyi olan müslümanların olmayanlara yaptığı yardımları kapsamaktadır. Durumu iyi olan müslümanın mal varlığının 1/40’ını ihtiyacı olan müslümana vermesi ile gerçekleşen Zekat dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmektedir.
Kimler zekat verebilir?
Hanefi mezhebine göre,
- Anne, baba, dede ve büyük anne
- Eşe
- Oğul, kız, torunlara ve torunların çocuklarına
- Müslüman olmayan kişilere
- Zengin kişilere (ihtiyaç dışında malı mülkü bulunanlar)
- Babası zengin olan ergenliğe ulaşmamış çocuğa
Zekat miktarı nasıl belirlenir?
Para, altın, döviz, gümüş, ticarette kullanılan mallar, yatırım yapılmak için tutulan arsa veya evin 1/40’ı zekat olarak verilebilir. 80,18 gram altından fazla mal varlığı olan kişiler 1/40 oranında zekat vermek ile yükümlüdürler. Araba ve ev temel ihtiyaçlar sayıldığı için bunların zekatı verilmemektedir.
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