Markette karşılan husumetlilerin kavgası kanlı bitti

Konya'da bir markette alış veriş yaparken karşılaşan ve daha önce aralarında husumet olduğu belirlenen kişilerin kavgası kanlı bitti. Ali Y., husumetlisi Muammer A.'yı çıkan tartışma sonrasında tüfekle bacağından vurdu.

Markette karşılan husumetlilerin kavgası kanlı bitti
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Konya'nın Akşehir ilçesindeki Yeni Mahallede bulunan bir markette yaşanan kavgada silahlar konuştu. Bugün saat 17.00 sıraalrından meydana gelen olayda markete alışverişe gelen Ali Y.(32), burada daha önceden aralrında husumet bulunan Muammer A. (51) ile karşılaştı. İkili arasında markette bir tartışma başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine marketten ayrılan Ali Y., aracından tüfeğini alarak markete tekrar geri döndü. O sırada Muammer A.'nın marketten çıktığını görünce arkasından gitti ve yolda kendisine ateş açmaya başladı. Muammer A., tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu, kanlar içinde yere yığılırken Ali Y. olay yerinden hızla uzaklaştı. 

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevliler yaralanan Muammer A.'yı ambulansa alarak Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri olay yerinden kaçan Ali Y.'yi arama çalışması başlattı. Ekipleri husumetlisinin yaralanmasına neden olan Ali Y.'yi saklandığı yerde yakaladıktan sonra gözaltına alarak ifadesi alınması için emniyet müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili sorujşturma başlatıldı.


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