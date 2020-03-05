Mart 2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu! İşkur ile 11 ilde bekçi alımı yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bekçi alım ilanlarını yayımlanması beklenirken, İŞKUR üzerinden bekçi alımları yapılacağı duyuruldu.

Bekçi alımlarında başvuru şartları

İŞKUR’un yayınlamış olduğu özel firmaların bekçi alım ilanına başvuru şartları ortaya çıktı. İŞKUR bekçi alım ilanları; İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere toplam 11 ilde kontenjan açıldı. EGM bekçi alım ilanlarının ne zaman yayınlanacağı merak edilmekteyken İstanbul, Ankara, İzmir, Şınak, Uşak, Konya, Muğla, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Bursa için ilanlar açıldı.

İŞKUR bekçi alımlarında aranan şartlar nelerdir?

İŞKUR’un yayınlamış olduğu bekçi ilanlarına başvuruda bulunabilmeniz için bazı şartlar aranmaktadır. Buna göre başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olması,

18 yaşını tamamlamış olması,

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımalarına engel bir durumun olmaması,

Yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmaları gerekmektedir.

Bekçi alım ilanları