Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!

Ülkemizde yavaş yavaş yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde Sivas'ın Doğanşar ilçesi Tikenli yaylasında bulunan yaklaşık 2.5 metrelik kar kütlesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Doğanşar ilçesine bağlı 2 bin 100 rakımlı Tikenli yaylasına giden İbrahim Balık ve arkadaşları Mayıs ayında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
O anları ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşlar insan boyunu aşan karın önüne geçerek fotoğraf çekildi. Mart ayında gözlenmesi nadir olan bu durumun, yayla yoluna düşen çığın ardından yolun açılması ile ortaya çıktığı belirtildi.