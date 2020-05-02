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Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!

Mayıs ayında Sivas'ın Doğanşar ilçesi Tikenli yaylasında 2,5 metrelik kar kütlesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:57
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!

Ülkemizde yavaş yavaş yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde Sivas'ın Doğanşar ilçesi Tikenli yaylasında bulunan yaklaşık 2.5 metrelik kar kütlesini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Doğanşar ilçesine bağlı 2 bin 100 rakımlı Tikenli yaylasına giden İbrahim Balık ve arkadaşları Mayıs ayında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Üç arkadaş yaylaya vardıklarında sürgün nedeni ile oluştuğu düşünülen ve insan boyunu aşan yaklaşık 2.5 metre boyundaki kar ile karşılaştı.

O anları ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşlar insan boyunu aşan karın önüne geçerek fotoğraf çekildi. Mart ayında gözlenmesi nadir olan bu durumun, yayla yoluna düşen çığın ardından yolun açılması ile ortaya çıktığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Mayıs Ayındaki Kar Kütlesi
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