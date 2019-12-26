MEB Öğretmen Şikayet hattı yeni numarası

Öğrenciler, öğretmenleriyle yaşadığı sorunu belirtmek için başlatılmış olan MEBİM Alo 147 projesi hakkında, bu hattın kapanıp kapanmadığı vatandaşların kafasını kurcalayan sorulardan oldu. MEBİM Alo 147 hattının kapanıp kapanmadığı hakkındaki soruların cevapları ve tüm detayları, haberimizin içeriğinde mevcut.

MEB ÖĞRETMEN ŞİKAYET HATTI YENİ NUMARASI NEDİR?

Velilerin, öğrencilerinin öğretmenleriyle yaşadığı sıkıntıları için kurulmuş olan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi yani MEBİM Alo 147 Şikayet Hattı, herhangi sorun hakkındaki şikayetleri Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine bildiriliyordu fakat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve başlamasıyla birlikte bir değişiklik yaşandı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, uygulamanın aşırı derecede istismar edildiği ve öğretmenlerin çalışamaz hale getirdiği için iptal edildi. Ancak MEBİM Alo 147 öğretmen şikayet hattının yerine yeni bir şikayet hattı kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca yapılan açıklamada MEBİM Alo 147 Öğretmen Şikayet Hattı’nın yerine MEBİM 444 0 632 hattının açıldığı belirtildi. Diğer hat ile aynı özelliğe sahip olan MEBİM 444 0 632 hattı, veli, öğrenciler ve eğitimle ilgili herhangi bir sorun hakkında bu hat aranılabilir.

İlk olarak Van Erciş’te hizmete başlayan MEB İletişim Merkezi “MEBİM 147 Öğretmen Şikayet Hattı” eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlara verilen bir haktır ve bu hak sayesinde bir çok soru, talep, görüş, ihbar ve şikayeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüm bulmaktadır.

2011 yılında Van’da yaşanan depremden sonra kurulmuş olan MEBİM 147 Öğretmen Şikayet Hattı Erciş’te bir sosyal sorumluluk projesi olarak hizmete başlamış ve deprem yüzünden vatandaşların yaşadığı tramvayı azaltmayı başarmış ayrıca depremzedelerin hayata tekrar tutunmalarını sağlamış ve bölgeye istihtam sağlayan bir projedir.

MEBİM Alo 147 iletişim merkezinde, 50’si engelli, yüzde 45’i kadın ve yüzde 85’i de depremzede’ den oluşur ve toplamda 180 kişi çalışır.

Milli Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen İletişim Merkezi, haftanın 7 gün 24 saati ara vermeksizin çalışmaya devam ediyor.

Yurt içinde, İletişim Merkezine 444 0 632 kısa numaradan ulaşılabilirken, yurt dışındaki numara ise +90 312 147 1122 dir.

MEBİM 147’ye başvuran ve şikâyetlerini dile getiren vatandaşlara 3 iş günü içerisinde cevap verilmekte.

MEBİM 147’ye gelen aramaların genellikle yüzde 91’i bilgi edinme , yüzde 3,7’si tapel, yüzde 3,6’sı görüş-öneri ve yüzde 1,8’i ise ihbarlar ve şikayetlerden oluşmakta.

İletişim Merkezi sayesinde, örgün eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ve veliler, danışma hattından okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, öğrencilerin sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-okul veli bilgilendirme ve 8383 mobil bilgi servisi kullanımı, ders kitapları içerikleri dağıtımı ve temini, okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki alt yapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ve denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ve pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri hakkındaki her türlü bilgiyi edinebilecek.

Vatandaşlar ise Bakanlığın bu İletişim Merkezini arayarak Bakanlık mevzuatı, Bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ve esasları hakkındaki tüm konular ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilir.