MEB yeni LGS Sınav Tarihi 21-28 hangi zamanlarda olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasından dolayı sınav takviminde de değişiklik yapıldı. Normal şartlarda 7 Haziran’da yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrencilerin yalnızca 1.dönem konularından sorumlu olduğu açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS için salgının durumuna göre değişiklik yapılabileceğini ancak değişiklik yapmak istemediklerini duyurmuştu.

Bugün basına yansıyan bazı haberlere göre LGS’nin erteleneceği ancak tarihin net olarak bilinmediği ifade edilmişti. LGS 2020’nin ertelenmesi durumunda 14, 21 veya 28 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanıyor.

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