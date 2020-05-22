Memleket iznini alan yola koyuldu, İstanbul trafiği kilitlendi

65 yaş üzeri vatandaşlara verilen 'memleket izni' ile birlikte seyahat iznini alanlar yola koyuldular. Dün akşam saatlerinde başlayan yolculuklar İstanbul trafiğini kiltlenirken, Tuzla çıkışında uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Memleket iznini alan yola koyuldu, İstanbul trafiği kilitlendi
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Bilim Kurulu topantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin’in Koca, gittikleri yerde en az 1 ay kalmak koşuluyla 65 yaş üstü vatandaşlar için seyahat izni verildiğini duyurmuştu. Haberi duyan vatandaşlar memleketlerine gitmek için gerekli yerlerden izinlerini tamamlayarak yola koyuldular. 

Memleket iznini alan yola koyuldu, İstanbul trafiği kilitlendi

Özellikle İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik gözle görülür derecede arttı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda aldıkları izinle memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşların yolculukları sabah saatlerinde de devam ederken D-100 karayolu Tuzla mevkii çıkışı polis kontrol merkezinde yoğunluk yaşandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis noktasında izin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken, izin belgesi olmayanlar ise evlerine geri gönderildi.


 


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