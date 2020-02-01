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Memur olmak için yaş sınırı kaçtır? 2020 memurlukta yaş sınırı

Devlete hizmet adına memur olmak için gerekli şartlar sağlandığı takdirde yazılı sınavlar ve mülakatlarla birlikte kamu personeli olmak mümkündür. Memur olmak isteyen binlerce vatandaşın ise en merak ettiği konu memur olmak için yaş sınırı kaçtır konusudur. İşte 2020 memurlukta yaş sınırı ile ilgili tüm merak edilenler.

01 Şubat 2020 Cumartesi 20:37
Memur olmak için yaş sınırı kaçtır? 2020 memurlukta yaş sınırı

Her yıl binlerce vatandaş kamu personeli olabilmek için ciddi çaba sarf ederek sınavlara hazırlanıyor. Kamu personeli olmak için çabalayan binlerce kişinin aklına takılan soruların başında ise memuriyete girişte yaş sınırı var mı? Memur olma yaşı? Gibi sorular bulunuyor.

Nasıl memur olunur?

Herhangi bir vatandaşın bir kamu personeli olabilmesi için sağlaması gereken şartlar bulunmaktadır. bu şartlar memuriyete giriş ile diğer tüm unsurları içinde barınan ve düzenleyen 657 saylı Devlet Memurları Kanunu’nun Şartlar başlıklı ikinci bölümünde yer alan Genel ve Özel Şartlar başlıklı 48. Maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre memur olmak isteyen adayların;

  • Türk Vatandaşlığı
  • 40.madde yaş şartlarına sahip olmak.
  • 41.madde öğrenim koşullarına sahip olmak.
  • Kamu hakkından mahrumiyeti olmamak.
  • TCK - 53.madede belirtilen süreler geçmiş dâhi olsa kasti bir suç sebebiyle bir yıl ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş dahi olsa devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar ile Anayasa düzenine ve düzenin işleyişine karşı suçlar, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, güveni kötüye kullanım, sahtecilik, hileli iflas, edimin ifasına ve ihaleye fesat karıştırma, suç kaynaklı mal varlığını aklamak ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
  • Askerlik ile alakası olmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise bile askerlik vazifesini gerçekleştirmiş ya da bu vazifeyi tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa alınmış olmak.
  • Görevini yerine getirmesine mani olacak düzeyde akıl rahatsızlığı sahibi olmamak.
  • Güvenlik veya arşiv araştırması gerçekleştirilmiş olmak. 

Şartlarının taşınması zorunludur.

Memur olmanın yaş sınırı var mıdır? Memur olma yaşı kaçtır?

48. maddeden belirtilen 40. maddede; "Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilir." hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm kısaca memur olma yaşını belirtmektedir. Meslek ve sanat okullarından mezun olanların ise 15 yaşını doldurarak bu hakkı elde edebileceklerine yine aynı madde içerisinde yer verilmiştir. Yani normal şartlarda 18 yaşını dolduran herkes diğer şartları sağlıyor olmaları durumunda devlette kadrolu olarak memur olabilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu’nun memur olabilmek için yaş alt sınırı belirtilmişken, herhangi bir üst sınıra yer verilmemiştir. Bu konuda memur alımları yapılırken başvuru yapılan birimin yönetmelikleri belirleyici olmaktadır. Kurumlar farklı unvanlarda personel alımı yaparken farklı yaş sınırlamaları getirebilmektedir. Kurumlar arasında ise yine benzer şekilde farklılıklar olabilmektedir. Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan Ek-40’ncı maddesinde A Grubu alımlar için 35 yaşını doldurmamış olma gibi bir istisnai üst sınır getirilmiştir.

Hangi memurluklar için yaş üst sınırı uygulanmaktadır?

Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre tüm devlet memurları için yaş alt sınırı devlet tarafından belirlenirken üst sınır konusunda bir belirleme olmadığı için bu husus başvuru yapılacak kuruma göre belirlenmektedir. Buna göre;

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen KPSS B Grubu sınavlarından alınan puanlar ile merkezi atamaya başvuracak adaylar için herhangi bir yaş şartı öngörülmemiştir.
  • Öğretmen adayları için 2017 yılına kadar "Kırk yaşını doldurmamış olmak." hükmü yer almaktaydı. Ancak yapılan düzenleme ile öğretmen adaylarının atanmalarında yaş sınırı kaldırılmıştır.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alımlarda da yine yaş üst sınırı uygulanmaktadır ve bu sınır otuz yaşından gün almamak olarak belirlenmiştir.
  • Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Adli Yargı Hakimliği ve İdari Yargı Hakimliği sınavları neticesinde mesleğe alınacak adayların, sınavlara katıldığı gruba göre yaş sınırları değişkenlik göstermektedir. Mezun grubundan sınava girmek isteyen adaylar için bu sınır otuz beş iken, Avukatlık mesleğinden geçiş grubundan mesleğe girmek isteyen adaylar için kırk beş olarak belirlenmiştir.
  • KPSS A Grubu ile adayların girmek istedikleri kariyer meslekler olan Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Denetçi Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Müfettiş Yardımcılığı gibi kadroların alım süreçlerinde Kurumların neredeyse tamamı otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartını aramaktadır. Bunun dayanağı ise Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan Ek-40. madde hükmüdür. Buna istisna olabilecek daha düşük sınırlar da bulunabilmektedir. Bu sınırlar daha çok sözleşmeli personel olarak istihdamda bulunacak Kurumlar tarafından uygulanmaktadır. Özellikle A grubu alımları kapsamında sayabileceğimiz Banka alımlarında, Merkez Bankası alımlarında, diğer Finans Kuruluşu alımlarında otuz beşten daha düşük yaş sınırları belirlenebilmektedir. 

Memuriyete girişte yaş sınırı uygulaması adayları mağdur etmiştir.

Son dönemlerde kullanılan bu yaş sınırlaması binlerce adayı mağdur etmiştir. 2010-2015 döneminde gerçekleştirilen sınavların ve alımların şaibeli duruma gelmesi o dönemde çeşitli sebeplerden dolayı atanamamış binlerce aday yaş sınırının üzerine çıkmasına ve bu adayların durumu da tazmin edilmemiştir. O günlerde 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimine kadar bu şekilde oluşan mağduriyetler, 2016 sonrasında alımların ciddi şekilde azalması, güvenlik soruşturmaları sebebi ile ilgili süreçlerin ciddi mana da uzaması ile kurumların alım yapma sıklığının düşmesine neden olmuştur. Bu sebeple de mağduriyetler günden güne çığ gibi büyümüştür. 2018 ve 2019 yıllarında KPSS’ye giren ve başarılı puan alan adayların açıklanan alımların çok az olmasından dolayı yerleşememesi ve bir çok adayın yaş haddine ya dayanmış ya da bu haddi devirmiş olduğu bilinmektedir.

Yıllar boyunca kamu personeli olma hayali kuran ve bu bağlamda çabalayan binlerce kişi bu uygulama sonrasında hem ciddi bir süre hem de ciddi bir emek israfından şikayetçi olmuştur. Genç ve dinamik oldukları yaşlarda devlete hizmet etmek için masa ve kütüphanelerde zaman geçiren binlerce vatandaşın bu uygulama sonrasında yıllarını çöpe atmaları hem vatandaşlar için hem de devlet için büyük bir kayıptır. Bu adayların yeniden kazanılabilmek için yaş şartlarında bir esneme yapılması durumu gerekli bir ihtiyaçtır.

Memur alımlarında yaş mağduriyeti nasıl giderilir?

Tüm bu yaşananlardan sonra mağdur olan binlerce vatandaşın haklarını geri kazanmaları için tek yapılaması gereken yaş koşulunda yapılacak olan bir esnetmedir. Bu konuda emsal teşkil eden bir uygulama PTT tarafından yayınlanmış olan yönetmeliktir. 19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan PTT Personel Alım Yönetmeliğinde yaş şartı, daha önce ki alımlardan farklı olarak 1 yıl ileri taşınmış ve 2019 yılında yaşanan personel alamam durumu bir nebze olsun giderilmeye çalışılmıştır. Yaşanan mağduriyetleri bir nebze olsun gidermeye çalışan PTT tebrik edilmelidir. Ancak bu durum yetersizdir. Genel standart olan 35 yaş sınırının en az 40 yaşa çıkarılması orta vadede mağduriyete uğramış tüm vatandaşlar için gereklidir. Gerek FETÖ denen terör örgütünün her yıl mülakatlarda elenen binlerce kişinin hakkına girmesi gerekse 2016 sonrasında dibe vuran personel alımlarından dolayı puanlarını kullanamadan sürecin dışına itilen adayların mağduriyetleri ancak bu şekilde giderilebilmektedir.

Son Güncelleme: 01.02.2020 20:37
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