İstanbul 15°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111009
ALTIN
281.492
DOLAR
5.9143
STERLİN
7.7088
EURO
6.5669

Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri

Devlete bağlı bir kamu kurumunda çalışan memurlar çalıştıkları süreye göre derece ve kademe atlamaktadır. Derece ve kademe bilgilerine ulaşmak isteyen kişiler memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır, sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 657 memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri.

20 Aralık 2019 Cuma 00:32
Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri

Derece ve kademe hesaplama memurlar için oldukça önem taşır. Bu hesaplama sonucunda memurlar, görevde yükselmelerini değerlendirebilmektedir. Aynı zamanda derece ve kademe ilerlemelerine göre memurların maaşlarında değişikliler olur.

Memurlukta derece kadro hesaplama

Memurların kadro, derece ve kademe hesaplamaları Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile hesaplanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınarak, bütün devlet kurumları için kadro sınıfı, kadro derecesi, unvanları ve bu kapsamdaki çalışan kişi sayısına dair hesaplamalar yapılır. Bu bilgiler dahilinde devlet memuriyetine alım yapılır.

Memur kadroları derece hesaplama nasıl yapılır?

Memurlar farklı kadrolara ayrılırlar. Bu kadrolar memurların hangi bölümde çalışacağına dair bilgi verir. Öneğin bir mühendis, mühendislik kadrosunda yer almaktadır.

Memurlar, görevlerinde tecrübe edindikçe dereceleri 1 numara azalır. Memuriyette 1. Derece en üst düzey olarak sayılmaktadır.

Kademeler ise derecenin tersine artış gösterirler. Yani derece yıllar geçtikçe derece azalır kademe ise artar.

Memur sınıflandırması nasıl olur?

Memurlar yaptıkları görevlere göre sınıflara ayrılırlar.  Bu sınıfların altında kadrolar oluşur. Kadroların da kendi altlarında dereceleri ve kademeleri vardır.

Genel idari hizmetler sınıfı

  • Yönetimde görev alan personel,
  • İcra dairesinde görevli personel,
  • Büro hizmetlerinde görev alan personellerdir.

Teknik hizmetler sınıfı

  • Mühendis,
  • Yüksek mühendis,
  • Mimar,
  • Yüksek mimar,
  • Fizikçi,
  • Jeolog,
  • Jeofizikçi,
  • Matematikçi,
  • Ekonomist,
  • Hidrojeolog,
  • Kimyager,
  • İstatistikçi,
  • Yüksek bölge plancısı,
  • Şehir plancısı,
  • Teknikerdir.

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı

  • Doktor,
  • Eczacı,
  • Diş doktoru,
  • Veteriner,
  • Psikolog,
  • Diyetisyen,
  • Biyolog,
  • Hemşire,
  • Ebe,
  • Fizyoterapist,
  • Çevre sağlığı teknisyeni
  • Sağlık memurları bu sınıfa girer.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı

Bu sınıfta görev yapan personel grubu öğretmenlerdir.

Avukatlık hizmetleri sınıfı

Avukatlık sınıfında görev yapan personel grubu avukatlardır.

Emniyet hizmetleri sınıfı

  • Komiser,
  • Baş komiser,
  • Polis,
  • Bekçi,
  • Emniyet amiri,
  • Emniyet müfettişi,
  • Komiser muavini,
  • Polis müfettişi,
  • Emniyet müdürü.

Jandarma hizmetleri sınıfı

  • Subay,
  • Astsubay,
  • Uzman jandarma.

Yardımcı hizmetler sınıfı

  • Temizlik personelleri,
  • Onarım görevinde çalışanlar,
  • Evrak taşıma/ toplama görevini yerine getiren memurlar.

Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı

  • Vali,
  • Kaymakam,
  • İçişleri Bakanlığı merkez biriminde çalışan personeller,
  • İçişleri Bakanlığı illerde çalışan personeller.

Memuriyette derece kademe hesaplama nasıl yapılır?

Memur olarak göreve başlayan kişinin daha önce çalıştığı yere ya da mezun olduğu okula göre derecesi belirlenir.

Genel olarak memurlar 9. derece 1. kademeden göreve başlar. Bu durumda başlangıç derecesi 9-1 ise, bir yıl sonra alınacak derece yine 9. derecedir ancak kademe derecesi 2 olur. Bir yıl daha geçtiğinde ise ulaşılan basamak 9-3’dür. Sonraki sene ise 8-1 olunur. Her derecede 3 kademe bulunur.

İlerleme şu şekilde gerçekleşir:

  • 9/1
  • 9/2
  • 9/3
  • 8/1
  • 8/2
  • 8/3
  • 7/1
  • 7/2
  • 7/3
  • 6/1 …

Memurun kadroya geçmesi için gereken şartlar nelerdir?

  • Her bir kademe yükselmek için 1 yıl boyunca çalışılmalıdır.
  • Bir üst kademeye veya dereceye çıkabilmesi için boş kadro bulunması gereklidir.
  • Memurun kademe veya derece ilerleyebilmesi için aday memuriyet döneminin bitmiş olması gerekir.

Memurun derece ya da kadrosunun yükselmesinde etkili faktörler

  • Mevcut kademede 1 yıl boyunca görev yapmak bir ileri kademeye geçilmesini, aynı derecede 3 yıl görev yapmak derecesinin ilerlemesini sağlar.
  • Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimi tamamlandığında ekstra derece veya kademe ilerlemesi olur.
  • Bir memur 8 yıl boyunca hiç ceza almadığı takdirde mükâfat olarak 1 kademe ilerler.
  • Devletin yaptığı bazı düzenlemeler ile memurların 1 derece veya kademe yükselmesi sağlanabilir.

Derece kademe hesaplama için önemli unsurlar

  • Memurun, işe başladığı tarih ve başlangıç derecesi,
  • Şuan bulunduğu kademe,
  • Kalkınmada öncelikli bir kurumda görev alıp almadığı,
  • Üniversitede hazırlık okuyup okumadığı,
  • Takla kademe alıp almadığı,
  • Askerlik görevi dışında herhangi bir şekilde ücretsiz izin alınıp alınmadığı,
  • Önceki yıllarda memuriyeti olup olmadığı,
  • Mezun olduğu okul gibi unsurlar kademe hesaplamasında göz önünde tutulur.

İntenetten derece kademe hesaplama

Kademe hesaplama ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isteyen kişiler, çalıştıkları kurumun personel dairesi ya da muhasebe bölümüne giderek sorgulama yaptırabilirler.

Son Güncelleme: 20.12.2019 00:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!
e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı!
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak

Popüler Haberler

Ptt rapor parası yattı mı? Edevlet ve ptt online rapor sorgulama işlemleri
Zorunlu trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır? Araç sigortam ne zaman bitiyor? Online zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri
Günlük burç yorumları 21 Aralık 2019 Cumartesi - Astrolojik yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Rapor parası merkeze gönderildi ne demektir, ne anlama geliyor?
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada ekmek görmek ne demektir? Rüyada ekmek yemenin anlamı, tabiri
Rüyada Kur-an okumak ne demektir? Rüyada Kur'an-ı Kerim görmenin anlamı, tabiri
Rüyada yüzük görmek ne demektir? Rüyada yüzük görmenin anlamı, tabiri
Akbank anında kredi başvurusu nasıl yapılır? Akbank anında kredi başvuru şartları
Gelir belgesiz başvuru ile kredi kartı veren bankalar
Bu hafta vizyona girecek yeni filmler neler? 20 Aralık vizyondaki filmler
PTT kargo torba kapandı ne demektir?
4A, 4B, 4C Nedir? 4a 4b 4c nedir, ne demektir, farkları
Paralı poşet uygulaması ile ne kadar gelir elde edildi? Paralı poşet uygulaması gelirleri belli oldu
Kredi kartı alma şatları nelerdir? Bankaların kredi kartı şartları nelerdir? Sigortalı çalışmak gerekiyor mu?
Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma 2019 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları
31 Aralık 2019 Salı diziler yayınlanacak mı? Yılbaşı günü dizilerin yeni bölümleri var mı?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur ve Kaynanası Emine hakkında bilgiler
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.