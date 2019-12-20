Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri

Derece ve kademe hesaplama memurlar için oldukça önem taşır. Bu hesaplama sonucunda memurlar, görevde yükselmelerini değerlendirebilmektedir. Aynı zamanda derece ve kademe ilerlemelerine göre memurların maaşlarında değişikliler olur.

Memurlukta derece kadro hesaplama

Memurların kadro, derece ve kademe hesaplamaları Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile hesaplanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınarak, bütün devlet kurumları için kadro sınıfı, kadro derecesi, unvanları ve bu kapsamdaki çalışan kişi sayısına dair hesaplamalar yapılır. Bu bilgiler dahilinde devlet memuriyetine alım yapılır.

Memur kadroları derece hesaplama nasıl yapılır?

Memurlar farklı kadrolara ayrılırlar. Bu kadrolar memurların hangi bölümde çalışacağına dair bilgi verir. Öneğin bir mühendis, mühendislik kadrosunda yer almaktadır.

Memurlar, görevlerinde tecrübe edindikçe dereceleri 1 numara azalır. Memuriyette 1. Derece en üst düzey olarak sayılmaktadır.

Kademeler ise derecenin tersine artış gösterirler. Yani derece yıllar geçtikçe derece azalır kademe ise artar.

Memur sınıflandırması nasıl olur?

Genel idari hizmetler sınıfı

Yönetimde görev alan personel,

İcra dairesinde görevli personel,

Büro hizmetlerinde görev alan personellerdir.

Teknik hizmetler sınıfı

Mühendis,

Yüksek mühendis,

Mimar,

Yüksek mimar,

Fizikçi,

Jeolog,

Jeofizikçi,

Matematikçi,

Ekonomist,

Hidrojeolog,

Kimyager,

İstatistikçi,

Yüksek bölge plancısı,

Şehir plancısı,

Teknikerdir.

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı

Doktor,

Eczacı,

Diş doktoru,

Veteriner,

Psikolog,

Diyetisyen,

Biyolog,

Hemşire,

Ebe,

Fizyoterapist,

Çevre sağlığı teknisyeni

Sağlık memurları bu sınıfa girer.

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı

Memurlar yaptıkları görevlere göre sınıflara ayrılırlar. Bu sınıfların altında kadrolar oluşur. Kadroların da kendi altlarında dereceleri ve kademeleri vardır.

Bu sınıfta görev yapan personel grubu öğretmenlerdir.

Avukatlık hizmetleri sınıfı

Avukatlık sınıfında görev yapan personel grubu avukatlardır.

Emniyet hizmetleri sınıfı

Komiser,

Baş komiser,

Polis,

Bekçi,

Emniyet amiri,

Emniyet müfettişi,

Komiser muavini,

Polis müfettişi,

Emniyet müdürü.

Jandarma hizmetleri sınıfı

Subay,

Astsubay,

Uzman jandarma.

Yardımcı hizmetler sınıfı

Temizlik personelleri,

Onarım görevinde çalışanlar,

Evrak taşıma/ toplama görevini yerine getiren memurlar.

Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı

Vali,

Kaymakam,

İçişleri Bakanlığı merkez biriminde çalışan personeller,

İçişleri Bakanlığı illerde çalışan personeller.

Memuriyette derece kademe hesaplama nasıl yapılır?

Memur olarak göreve başlayan kişinin daha önce çalıştığı yere ya da mezun olduğu okula göre derecesi belirlenir.

Genel olarak memurlar 9. derece 1. kademeden göreve başlar. Bu durumda başlangıç derecesi 9-1 ise, bir yıl sonra alınacak derece yine 9. derecedir ancak kademe derecesi 2 olur. Bir yıl daha geçtiğinde ise ulaşılan basamak 9-3’dür. Sonraki sene ise 8-1 olunur. Her derecede 3 kademe bulunur.

İlerleme şu şekilde gerçekleşir:

9/1

9/2

9/3

8/1

8/2

8/3

7/1

7/2

7/3

6/1 …

Memurun kadroya geçmesi için gereken şartlar nelerdir?

Her bir kademe yükselmek için 1 yıl boyunca çalışılmalıdır.

Bir üst kademeye veya dereceye çıkabilmesi için boş kadro bulunması gereklidir.

Memurun kademe veya derece ilerleyebilmesi için aday memuriyet döneminin bitmiş olması gerekir.

Memurun derece ya da kadrosunun yükselmesinde etkili faktörler

Mevcut kademede 1 yıl boyunca görev yapmak bir ileri kademeye geçilmesini, aynı derecede 3 yıl görev yapmak derecesinin ilerlemesini sağlar.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimi tamamlandığında ekstra derece veya kademe ilerlemesi olur.

Bir memur 8 yıl boyunca hiç ceza almadığı takdirde mükâfat olarak 1 kademe ilerler.

Devletin yaptığı bazı düzenlemeler ile memurların 1 derece veya kademe yükselmesi sağlanabilir.

Derece kademe hesaplama için önemli unsurlar

Memurun, işe başladığı tarih ve başlangıç derecesi,

Şuan bulunduğu kademe,

Kalkınmada öncelikli bir kurumda görev alıp almadığı,

Üniversitede hazırlık okuyup okumadığı,

Takla kademe alıp almadığı,

Askerlik görevi dışında herhangi bir şekilde ücretsiz izin alınıp alınmadığı,

Önceki yıllarda memuriyeti olup olmadığı,

Mezun olduğu okul gibi unsurlar kademe hesaplamasında göz önünde tutulur.

İntenetten derece kademe hesaplama

Kademe hesaplama ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isteyen kişiler, çalıştıkları kurumun personel dairesi ya da muhasebe bölümüne giderek sorgulama yaptırabilirler.