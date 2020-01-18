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Merakla beklenen TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! Ankara-İstanbul-İzmir-Gaziantep-Bursa başvuru sayıları ilan edildi.

Binlerce vatandaşın ev sahibi olmak için merakla beklediği TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara-İstanbul-İzmir-Gaziantep-Bursa başvuru sayısı da kesinlik kazandı. İllere göre başvuru sayıları ve kura çekimi tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

18 Ocak 2020 Cumartesi 20:02
Merakla beklenen TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu! Ankara-İstanbul-İzmir-Gaziantep-Bursa başvuru sayıları ilan edildi.

Her sene 100 bin sosyal konut projesiyle gündeme gelen TOKİ, vatandaşlara belirli tutarda peşinat ödemeleri halinde kira öder gibi ev sahibi olma olanağı tanıyor. 2020 yılında sağlanacak konutlar için 16 Aralık 2019'da başlatılan başvurular, 15 Ocak 2020'de sona erkerken, vatandaşlar başvuru sonuçlarının açıklanma tarihini ve kura çekimi ne zaman yapılacak konusuna odaklandılar. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut çalışması ile ilgili olarak başvuru yapan vatandaşların merak ettikleri kura çekimi tarihi ve başvuru alınan illerde kaç kişinin başvuru yaptığı belli oldu.

İllere Göre Başvuru Sayıları Duyuruldu

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için yapılan toplam başvuru sayısının 1 milyon 211 bin 518 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı. Kura sonuçlarına göre 2+1 ve 3+1 daireler vatandaşların olacak. Kura çekiminde adı verilen kişiler evler için belirlenen tutar üzerinden bir peşinat verecekler ve kalan tutar ise 240 ay vade ile aylık taksitle ödenecek. 240 aylık vade sonunda konutlar şahısların olacak.

Başvuruların sona ermesiyle beraber iller için başvuru sayıları da kesinlik kazanırken, en çok başvuru sayılarının büyükşehirlerde olduğu görüldü. Bu kapsamda İstanbul'da 375 bin 953, İzmir'de 75 bin 288, Gaziantep'te 69 bin 686, Bursa'da 56 bin 142 ve Ankara'da 18 bin 38 kişi TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvurdu.

100 Bin Sosyal Konut Projesinde Kaç Konut Var

Aktarılan verilere göre illere göre konut sayısı ise şu şekilde:

İstanbul 10 bin

İzmir 3 bin 500

Gaziantep 5 bin 200

Bursa 3 bin 200

Ankara 4 bin.

100 Bin Sosyal Konut Kura Çekimi

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için kura tarihi kesin olarak ilan edilmedi fakat TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada kura çekiminin Şubat ayı içerisinde gerçekleşeceğinin altı çizildi. Bu kapsamda vatandaşlar Şubat ayı sonu ya da Mart ayının ilk haftasında kura çekiminin yapılmış olacağını öngörüyorlar.

Son Güncelleme: 18.01.2020 20:02
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