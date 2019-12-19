İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.517
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7452
EURO
6.6025

Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan operasyona 500 polis destek verirken operasyon kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

19 Aralık 2019 Perşembe 19:20
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kentte uyuşturucu tacirlerine karşı başlattığı çalışmalar kapsamında 500 polis ile birlikte opearsyon düzenleme kararı aldı. Yapılan takipler sonucu belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon havadan helikopter desteği ile birlikte sabaha karşı yapıldı.

Geçtiğimiz ay sokaklarda uyuşrucu satan ve torbacı diye bilinen şahıslara yönelik bir operasyon yapmış ve 14 kişiyi yakalayarak gözaltıan almıştı. Narkotik ekipleri bu kez de torbacılara aracılık ve uyuşturucu temin eden şahıslara yönelik 'Süpürme 3' adını verdiği opearasyonda polis ekiplerine ayrıca narkotik köpekleride eşlik etti.

500 polisli eş zamanlı operasyonda baskın yapılan evlerde yapılan aramalar sonucunda ise 5 kilo esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirilirke 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılarda 14'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 19.12.2019 19:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak
İstanbul'da Alevi ailelerin olduğu apartmana, 'Gebereceksin' yazan kişi bulundu!
İstanbul'da Alevi ailelerin olduğu apartmana, 'Gebereceksin' yazan kişi bulundu!
Trabzon'da feci kaza! TIR minibüse çarptı, 2 ölü 22 yaralı
Trabzon'da feci kaza! TIR minibüse çarptı, 2 ölü 22 yaralı

Popüler Haberler

Telefon suya düşerse ne yapılmalı? Telefon suya düştüğünde kurtarmak için yapılması gerekenler
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Gerçek adı nedir? İbrahim Çelikkol hakkında bilgiler
Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni hayat dizisi kanalı ve oyuncuları
Kanalların yayın akışları 18 Aralık Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Çölyak hastalığı nedir? Hastalığın sebebi ve belirtileri nelerdir?
Yıl sonu kredi kartı puanlarım silinecek mi?
Sefirin Kızı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Akyürek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
O Ses Türkiye başvurusu nasıl yapılır? TV8 2020 O Ses Türkiye başvuru adresi ve şartları
Fenerbahçe Dergisi kapatılacak mı? Fenerbahçe'de zarar eden birimlere veda
Hekimoğlu dizisi tutuldu mu? Hekimoğlu dizisi reytingleri nasıl, izlenir mi?
Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri
Simit Sarayı kime aittir, sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi ve ortakları
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine mi girecek? Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı, rolü ne olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.