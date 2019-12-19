Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kentte uyuşturucu tacirlerine karşı başlattığı çalışmalar kapsamında 500 polis ile birlikte opearsyon düzenleme kararı aldı. Yapılan takipler sonucu belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon havadan helikopter desteği ile birlikte sabaha karşı yapıldı.

Geçtiğimiz ay sokaklarda uyuşrucu satan ve torbacı diye bilinen şahıslara yönelik bir operasyon yapmış ve 14 kişiyi yakalayarak gözaltıan almıştı. Narkotik ekipleri bu kez de torbacılara aracılık ve uyuşturucu temin eden şahıslara yönelik 'Süpürme 3' adını verdiği opearasyonda polis ekiplerine ayrıca narkotik köpekleride eşlik etti.

500 polisli eş zamanlı operasyonda baskın yapılan evlerde yapılan aramalar sonucunda ise 5 kilo esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin, 50 gram metamfetamin ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirilirke 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılarda 14'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.