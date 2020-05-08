Mersin sahilinde bulunan sinemanın duvarına Özgecan Aslan'ın portresi çizildi

Mersin sahilinde kullanılmayan eski sinema binasının duvarına çizilen grafitiler pek çok kişi tarafından çok beğenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Özgecan Aslan’ın portresi Barış Meydan’ında bulunan Cep Sinemasının duvarlarına çizildi.

Büyükşehir belediyesinin başlattığı şehrin çehresini güzelleştirme projesine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı çalışanı Güven Bozkurt, Toros Üniversitesi Akademisyeni Orhan Karakaplan ve Çukurova Üniverstesi Güze Sanatlar Fakültesi doktora öğrencisi İbrahim Tokaslan katılarak duvarlara çeşitli figürler çizdi.

Sinemanın meydana bakan duvarına Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Portresi çizildi.

Aynı zamanda Covid-19’a dikkat çekmek ve sağlık çalışanlarını mutlu etmek için sağlık personellerine yönelik çalışmalara da imza atıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 19:31