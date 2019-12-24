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Mersin'de 1500 ağacı katleden şahıs gözaltına alındı

Mersin'de 74 dönüm arazinin içerisinde bulunan yaklaşık 1500 ağacı izinsiz bir şekilde kesen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise ağaçların kesildiği araziyi yeniden ormanlık alana çevirmek için çalışmalara başladı.

24 Aralık 2019 Salı 23:33
Mersin'de 1500 ağacı katleden şahıs gözaltına alındı

Mersin merkezde bulunan Eski Mezitli Mahallesi'ndeki M.Ş. isimli bir kişi 74 dönümlük arazide izinsiz 1500 ağacı keserek katletti. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Müdürlüğe gelen bir ihbarı değerlendirerek belirtilen bölgeye gitmeleri sonucu arazi içinde bulunan ağaçların kaçak olarak kesildiğini belirlediler.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler arazi içerisinde ağaçları izinsiz kestiği tespit edilen M.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı. M.Ş. hakında başlatılan soruşturma kapsamında kendisine suç tutanağı tanzim edilen M.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken diğer taraftan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, hanup ve kızılçam fidanlarının dikimi için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Mersin'de 1500 ağacı katleden şahıs gözaltına alındı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İncelemede 74 bin metrekare ormanlık alanda ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığı görülmüştür. Diplerinden kesilen ağaçlarla ilgili şüpheli M.Ş.'ye suç tutanağı tanzim edilmiştir. Sahadaki kesilen ağaçların nakli Kuyuluk orman deposuna yapılacaktır. Saha işletme müdürlüğümüze ait makinalarla sürülerek fıstık çamı, hanup ve kızılçam fidanları dikilecek ve kenarı dikenli tel ihatası ile çevrilecektir. Sahada kaçak kesilen ağaçların sayısı ve çap ölçümleri devam etmektedir." denildi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise ağaçların kesildiği araziye giderek incelemelerde bulundu ve ağaç katliamı için benzer girişimlerin bulunulmaması için sorumluların gereken cezayı almalarını istedi.

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:33
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