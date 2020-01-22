İstanbul
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
123490
ALTIN
297.098
DOLAR
5.9320
STERLİN
7.7508
EURO
6.5792

Mersin'de kumarhane operasyonu! Yasa dışı bahis oynatan şüpheliler gözaltında!

Mersin'de yasa dışı bahis oyunları oynatılan bir iş yeri tespit edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Mersin'de kumarhane operasyonu düzenlendi ve yasa dışı bahis oynayan 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:04
Mersin'de kumarhane operasyonu! Yasa dışı bahis oynatan şüpheliler gözaltında!

Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı öğrenilen bir iş yeri Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme altına alındı. Yapılan incelemeler sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahisle mücadele operasyonu için butona basıldı ve ilgili iş yerinde 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ele geçirilen 14 şüphelinin 9'u savcılığın talimatı ve diğer 5 kişi ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Operasyon İl Genelinde Uygulandı

Mersin'de yasa dışı bahis oynattığı öğrenilen 10 iş yerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı operasyon ile 16 akıllı telefon, 6 bilgisayar kasası, 1 notebook ve 7 bin 905 TL nakitpara ele geçirildi. Ayrıca 14 kişi ise gözaltına alındı. 9 kişi savcılık kararı, 5 kişi ise mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Son Güncelleme: 22.01.2020 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib'den göç eden Suriyelilere yardıma devam ediyor
İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib'den göç eden Suriyelilere yardıma devam ediyor
Esenyurt'ta bıçaklı gaspçı aranıyor! Genç kadını sırtından yaraladı
Esenyurt'ta bıçaklı gaspçı aranıyor! Genç kadını sırtından yaraladı
Ankara'da avukat ve müvekkil yakınları arasında alacak kavgası çıktı! Silahlar konuştu.
Ankara'da avukat ve müvekkil yakınları arasında alacak kavgası çıktı! Silahlar konuştu.
Kocaeli'de 14 yaşındaki erkek çocuğa toplu cinsel istismar kavgası: 1 ölü
Kocaeli'de 14 yaşındaki erkek çocuğa toplu cinsel istismar kavgası: 1 ölü
Tema Vakfının kurucusu olan Hayrettin Karaca hayata gözlerini yumdu! İşte, Hayrettin Karaca'nın yaşam öyküsü...
Tema Vakfının kurucusu olan Hayrettin Karaca hayata gözlerini yumdu! İşte, Hayrettin Karaca'nın yaşam öyküsü...
DİB KPSS A Memur Alımı başvuruları sona erdi. Sınav ücretleri 23 Ocak'ta ödeniyor
DİB KPSS A Memur Alımı başvuruları sona erdi. Sınav ücretleri 23 Ocak'ta ödeniyor

Popüler Haberler

Rüyada hamile olduğunu görmek ne demektir? Rüyada hamile olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
2020 HGS bakiye sorgulama ve HGS bakiye öğrenme yolları
BİM ve A101'den indirimler yayınlandı! 24-24 Ocak'ta satışa sunulacak aktüel ürünler
FOX TV Kadın ne zaman final yapıyor? Kadın dizisi neden bitiyor, son bölüm ne zaman?
Kekemelik neden olur? Kekemelik tedavi edilir mi, nasıl tedavi edilir?
2020 Trafik Cezaları, Trafik Ceza Maddeleri ve Ceza Puanları
Köyüne dönüp ev yapanlar için kredi veren bankalar
Konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Doğduğun Ev Kaderindir Faruk kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Hepileri rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zemheri dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Dizi ne zaman final yapar?
TOKİ 2020 İstanbul sosyal konut kura çekimi tarihi
Ücretsiz Netflix izleme nasıl olur? Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
ALES 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ALES sınavı ve başvuru tarihleri
Ramo dizisinin oyuncuları kimler? Ramo nerede çekildi?
2020 bayram ikramiyelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 2020 Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenir?
Ramo dizisi oyuncuları kim kimdir? Oyuncular ve canlandırdıkları karakterler
Nikah memuru maaşları ne kadardır? 2020 nikah memuru maaşları
TOKİ 2020 Sosyal konut başvuru sonuçları ve 2+1 ve 3+1 konutların ödeme koşulları
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi 2. fragman yayınlandı!
2020 af yasası ile tahliye olacak mahkum sayısı açıklandı!
Ramo dizisi kaç sezon yayınlanacak? Ramo kaç bölüm yayınlanacak, ne zaman final yapacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.