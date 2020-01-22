Mersin'de kumarhane operasyonu! Yasa dışı bahis oynatan şüpheliler gözaltında!

Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı öğrenilen bir iş yeri Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme altına alındı. Yapılan incelemeler sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahisle mücadele operasyonu için butona basıldı ve ilgili iş yerinde 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ele geçirilen 14 şüphelinin 9'u savcılığın talimatı ve diğer 5 kişi ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Mersin'de yasa dışı bahis oynattığı öğrenilen 10 iş yerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı operasyon ile 16 akıllı telefon, 6 bilgisayar kasası, 1 notebook ve 7 bin 905 TL nakitpara ele geçirildi. Ayrıca 14 kişi ise gözaltına alındı. 9 kişi savcılık kararı, 5 kişi ise mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest kaldı.