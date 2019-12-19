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Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı

Mersin'de sokaklarısüpüren temizlik işçisi mahallede olan düğüne kayıtsız kalamadı. Bir taraftan süpürge yapan işçi diğer taraftan da oynamaya devam etti. Görüntüler sosyal medyayı salladı.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:12
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı

Mersin Merkez'de Beldiyede çalışan bir temizlik işçisinin görüntüleri izlenme rekorları kırdı. Sokakları süpürerek geçimini sağlayan Sait İsnaç isimli temizlik işçisi bir mahallede düğüne denk geldi. Bir taraftan süpürgesini yapmaya devam eden işçi İsnaç, diğer taraftan müziğin rtimine ayak uydurarak oynadı.

Müzikle beraber tek başına halay oynadığı görüntüler ise sosyal medyayı salladı. Temizlik işçisinin bu keyifli anları, düğüne katılanlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada kullanıcıları gülümsetirken çok fazla beğeni aldı.

Görüntüleri izleyen Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ise temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirmeye karar verdiğini açıkladı. Gültak bu kararını belediye işçilerinin mutlu şekilde çalışmalarından kendisinin de büyük mutluluk duyduğu için aldığını belirtti.

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:12
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