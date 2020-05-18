Meteoroloji hava sıcaklıklarında şaşırtıcı bir artış olacağını açıkladı!

Uzun zaman önce sıcaklıkların artacağı yönünde yapılan uyarılar ardından Türkiye bugün itibariyle ısınmaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki iki gün içinde sıcaklıklar ciddi manada artış gösterecek.
Mevsim Normallerinden 13 Derece Sıcak Olacak
Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya bakıldığında bu hafta sonu bugünden itibaren hafta ortasına kadar sıcaklıklar ciddi oranda artış gösterecek. Batı kesiminde 9 derece ile 13 derece arasında değişen seviyelerde sıcaklık artışı olması bekleniyor. Uzun seneler boyunca Mayıs ayında görülmüş olan en sıcak günler olacağı ifade ediliyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinden 5 ile 9 derece arasında yüksek sıcaklıklar olacağı öne sürülüyor.
Yaşlılara ve Çocuklara Uyarı Yapıldı
Meteoroloji tarafından yayınlanan duyuruda yaşlı ve çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uyarılar yapıldı. Uyarıda bu kapsamda olan kişilerin ani sıcaklıklar karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Sıcak Hava Uzun Süre Devam Edecek
Meteoroloji tarafından yayınlanan sıcaklık haritasına göre sıcak havalar bir süre daha sürecek.
Bölgelere Göre Hava Durumu
- Marmara Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Sabah vaktinde yer yer sis ve pus olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
- Ege Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
- Akdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü olması bekleniyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- İç Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü olacağı tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
- Batı Karadeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü olacağı düşünülüyor. Sabah saatlerinde kıyı bölümlerinde yer yer sis ve pus olabileceği ifade ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
- Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü, doğusunda yer yer parçaları bulut olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında bölge bölge sis ve pus olabilir.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
- Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesiminde parçalı bulutlu bir hava olabilir.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
- Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava olacağı öne sürülüyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açıkGüncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:54