Meteoroloji hava sıcaklıklarında şaşırtıcı bir artış olacağını açıkladı!

Uzun zaman önce sıcaklıkların artacağı yönünde yapılan uyarılar ardından Türkiye bugün itibariyle ısınmaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki iki gün içinde sıcaklıklar ciddi manada artış gösterecek.

Mevsim Normallerinden 13 Derece Sıcak Olacak

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya bakıldığında bu hafta sonu bugünden itibaren hafta ortasına kadar sıcaklıklar ciddi oranda artış gösterecek. Batı kesiminde 9 derece ile 13 derece arasında değişen seviyelerde sıcaklık artışı olması bekleniyor. Uzun seneler boyunca Mayıs ayında görülmüş olan en sıcak günler olacağı ifade ediliyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinden 5 ile 9 derece arasında yüksek sıcaklıklar olacağı öne sürülüyor.

Yaşlılara ve Çocuklara Uyarı Yapıldı

Meteoroloji tarafından yayınlanan duyuruda yaşlı ve çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uyarılar yapıldı. Uyarıda bu kapsamda olan kişilerin ani sıcaklıklar karşısında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Sıcak Hava Uzun Süre Devam Edecek

Meteoroloji tarafından yayınlanan sıcaklık haritasına göre sıcak havalar bir süre daha sürecek.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Sabah vaktinde yer yer sis ve pus olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü olması bekleniyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü olacağı düşünülüyor. Sabah saatlerinde kıyı bölümlerinde yer yer sis ve pus olabileceği ifade ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir gökyüzü, doğusunda yer yer parçaları bulut olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında bölge bölge sis ve pus olabilir.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesiminde parçalı bulutlu bir hava olabilir.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava olacağı öne sürülüyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 13:54