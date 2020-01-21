Meteoroloji'den uyarı! İstanbul için kar uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi. Görülen hava durumuna bakıldığında İstanbull'da hala kar yağmamasından dolayı vatandaşlar günlük olarak İstanbul için hava durumunu araştırıyorlar. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul'un hava durumu...
19 Ocak Pazar günü hava nasıl olacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da olmak üzere bugün etkili olacak yağışların yarın kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığın düşeceği öngörülüyor. Meteoroloji'nin yaptığı çalışmalar ve beklentilerine göre ise İstanbul'a Perşembe ve Cuma günü kar yağışının olması bekleniyor.
Son Güncelleme: 21.01.2020 11:11