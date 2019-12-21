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MeteoUyarı sistemi nedir? Meteorolojik uyarı renk kodları ne anlamları nedir?

AB üye ülkelerinin tamamı tarafından kullanılan meteoroloji uygulaması Türkiye'de de yürürlüğe girdi. Vatandaşlar merakla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen MeteoUyarı sistemi nedir ve meteorolojik renk kodları anlamları nedir sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte MeteoUyarı sistemine ilişkin bilmeniz gerekenler.

21 Aralık 2019 Cumartesi 09:11
MeteoUyarı sistemi nedir? Meteorolojik uyarı renk kodları ne anlamları nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli meteorolojik gelişmelerde renk kodlarıyla uyarı sistemini hayata geçirdi. MeteoUyarı olarak adlandırılan geliştirilmiş sistemle kuvvetli meteorolojik durumlarda vatandaşlara önceden renk kodlarıyla uyarı mesajı iletilecek.

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında bulunan bu geliştirilmiş yeni sistem vatandaşlara ‘’Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın’’ sloganıyla kullanıma sunuluyor.

Uygulama kullanılmaya başlanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi web sayfası www.mgm.gov.tr adresinde başlatılan uygulama kapsamında vatandaşlar hava durumunu renkli uyarılarla görüntüleyebilecek. Türkiye için uyarı durumu sisteminde bütün il ve ilçelerde şiddetli meteorolojik hadise riskine bağlı olarak; kırmızı, turuncu, sarı veya yeşil renklerden biriyle gösterilmektedir. Böylelikle kullanıcılar renkli bir ülke haritasıyla karşılaşıyor.

Renklerin anlamları nelerdir?

Meteoroloji Kırmızı renk alarm anlamı nedir?

MeteoUyarı sisteminde kırmızı renkle gösterilen hava ‘’çok tehlikeli durum’’ olarak ifade ediliyor. Son derece kuvvetli bir hava durumu ile karşılaşıldığında ‘’kırmızı’’ renk ile uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin bulunduğu yerlerde şiddetli hasarların ve kayıpların oluşabileceği uyarısında bulunuluyor. Bu riskler hayatı tehdit edebilecek nitelikte kabul edilmektedir.

Meteoroloji Turuncu renk alarm anlamı nedir?

Turuncu renk ‘’tehlikeli durum’’ olarak nitelendiriliyor. Bu renklerde tahmin edilen meteorolojik hadiseler genellikle gerçekleşmemekle birlikte, hasar ve kayıpların oluşabilmesi kuvvetle muhtemel. Bu şartlar altında vatandaşların daima tedbirli olması ve güncel hava durumunu sıkı bir şekilde takip etmesi gerekiyor.

Meteoroloji Sarı renk alarm anlamı nedir?

Sarı renk ‘’potansiyel tehlike durumu’’ olarak nitelendiriliyor. Tahmin edilen herhangi bir olağandışı hadise olmadığı ve hava şartlarından etkilenebilecek faaliyetlerde dikkatli olunması uyarısı yapılıyor.

Meteoroloji Yeşil renk alarm anlamı nedir?

Yeşil renk ile gösterilen bölgelerde uyarıyı gerektiren herhangi bir meteorolojik faaliyet olmadığı ön görülüyor.

Son Güncelleme: 21.12.2019 09:11
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