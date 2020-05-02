Migros anneler günü indirim kataloğu 2020

Migros marketlerde Anneler Günü’ne özel indirimler belli oldu. Migros Anneler Günü için yayımladığı katalogda bu özel günde herkesin annesini sevindirebilmesi için özel indirimler uyguladı.

Migros Anneler Günü’nün haftasında küçük ev aletleri kadınları için kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30, Lav markalı ürünlerde yüzde 40, Paşabahçe Borcam markalı ürünlerde yüzde 40 indirim uyguluyor.

Ayrıca, yüz, vücut, el bakım krem ve losyonlarında yüzde 40, baç boyalarında yüzde 40, parfüm ve deodorantlarda yüzde 40, Loreal Paris, Maybelline New York, Rimmel London, Max Factor ve Golden Rose ürünlerinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Migros Anneler Günü Kataloğu