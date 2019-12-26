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Milli denizaltı Pirireis'in özellikleri nelerdir?

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında ilk milli denizaltı Pirireis'in özellikleri nelerdir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Türkiye Deniz Kuvvetleri için bir ilk olma niteliği taşıyan Pirireis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende havuza çekiliyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:38
Milli denizaltı Pirireis'in özellikleri nelerdir?

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında oluşturulan ilk denizaltı niteliği taşıyan Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla birlikte havuza çekilecek. 5. Denizaltı Seydialireis’in ilk kaynağı da yapılacak. Geliştirilmiş yakıt pili teknolojisiyle havadan bağımsız tahrik kabiliyeti bulunduran denizaltılar Türkiye Deniz Kuvvetleri için de bir ilk olma niteliği taşımaktadır.

2022 yılı itibariyle hizmet vermeye başlayacak Pirireis, uzunca bir süre gizlice harekât icra edebilecek, satıh hedeflerine güdümlü mermi atabilecek. Gölcük Tersane Komutanlığı’nda düzenlenecek havuza çekme töreninde 5. gemi Seydialireis’in ilk kaynağı da yapılacak.

6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılıyor

Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi hedefleniyor. Proje kapsamında yapımı süren diğer 5 denizaltının 2027 yılına kadar hizmete alınması bekleniyor. 68.35 metre uzunluğu, 6.3 metre mukavim tekne dış çapı, 1850 ton deplasman ve 4 personel kapasitesine sahip Pirireis’e çok sayıda yerli üretici katkı vermektedir. Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM, KOÇ Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK ve AYESAŞ’ın geliştirmiş olduğu sistemler kullanılıyor.

Kalbini HAVELSAN inşa etti

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Yeni Tip Denizaltı’nın kalbi ise HAVELSAN tarafından geliştirilmiştir. Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi’nin çalışmaları 2011 yılında başlatılmıştı. Sistem için gerçek zamanlı çalışabilen gömülü yazılım teknolojisi kullanılırken, denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyon sağlanıyor.

Ek özelliklerle 8 yılda tamamlanan sistem 2019 yılında en az 50 gün veri kaydı yapabilen karakutu kabiliyetine de sahip. 400 bin satır kodun yazıldığı sistemde 111 mühendis, teknisyen ve uzman emeğini katmıştır.

ASELSAN için bir ilk

ASELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ilk kez denizaltı platformuna ilişkin haberleşme sistem çözümü tedarik etmiştir. Harici ve dahili haberleşme için gereksinim duyulabilen alt sistemlerin tamamını kapsayıcı nitelikteki Entegre Muhabere Sistemi; su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesi sağlamaktadır.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:38
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