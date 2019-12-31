Milli piyango bilet sonucu sorgulama - 2020 MPİ bilet numarası ile ikramiye sorgulama - Biletime para, ikramiye çıktı mı?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi için yine nefesler tutuldu. Büyük ikramiye sahibi olup yeni yılda milyoner olmak isteyen milyonlarca kişi çekilişleri büyük bir heyecanla takip etti. Milli Piyango İdaresi Başkanlığı’nın kamuoyuna açık bir şekilde belirlediği şanslı numaraları yerine biletinize ikramiye isabet edip etmediğini doğrudan web sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

Milli piyango bilet sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango bilet sonucunuzu http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php adresinden görüntüleyebilirsiniz. Açılan ekrana altı haneli bilet numaranızı doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdığınızdan emin olarak tuşlayın ve aratarak biletinize isabet eden tutarı görüntüleyin.

Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet 20 TL, yarım bilet 40 TL, tam bilet 80 TL olarak belirlendi. Tam bilet sahibi bir şanslı en az 80 TL, en fazla 80 milyon TL’nin sahibi oldu.