Milli Piyango bileti almak günah mıdır? Müftü'den dikkat çeken açıklama

31 Aralık gecesi yapılacak olan Milli Piyango çekilişi öncesinde, Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’dan yılbaşı hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Müftü yapmış olduğu açıklamada, ‘’Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur’’ sözlerini kullandı.

Müftü Çakı, ‘’Her millet kendi kültürünü ve kendi milli değerlerini muhafaza etmek zorundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye niyetimiz yoktur’’ dedi.

Müslüman dünyada imtihandan geçiyor

Milli piyangonun haram olduğunu belirten Müftü, ‘’Piyangonun millisi olmaz. Bizim milli diye bir piyangomuz söz konusu değil. Bu haramdır. İster devlet ister şahıslar yapsın, piyango haramdır ve asla caiz değildir. Oradan elde edilen para kesinlikle helal değildir.’’ diyerek sözlerine devam etti.

Bir Müslüman dünyada imtihandan geçiyor. Onun için duruşumuz çok önemlidir. Bir müslümanın piyango bileti alması onun ortaya koyduğu duruşu gösterir. Bu benim gönlüm haramdan yana demektir.

Bu kültür yozlaşmasıdır

Yılbaşı kutlamaları bir başka kültüre bir başka dinin mensupları yaptığı için bunu tercih etmesi çok tehlikeli sonuçlar doğurur. Bu en basit ifadesiyle kültür yozlaşmasıdır. Bizim yeterince dini bayramımız var. Ne çam süslemeye ne de yılbaşı kutlamaya ihtiyacımız var. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bizim başka kültürlere benzemeye ihtiyacımız yoktur.