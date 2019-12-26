İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114051
ALTIN
287.669
DOLAR
5.9360
STERLİN
7.6925
EURO
6.5812

Milli Piyango bileti almak günah mıdır? Müftü'den dikkat çeken açıklama

Türkiye’de milyonlarca kişi yılbaşı günü yapılacak milli piyango çekilişini bekliyor. Vatandaşlar Milli Piyango bileti almak günah mıdır, diye düşünürken Müftü’den dikkat çeken açıklama geldi.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:37
Milli Piyango bileti almak günah mıdır? Müftü'den dikkat çeken açıklama

31 Aralık gecesi yapılacak olan Milli Piyango çekilişi öncesinde, Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı’dan yılbaşı hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. Müftü yapmış olduğu açıklamada, ‘’Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur’’ sözlerini kullandı.

Müftü Çakı, ‘’Her millet kendi kültürünü ve kendi milli değerlerini muhafaza etmek zorundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye niyetimiz yoktur’’ dedi.

Milli piyangonun haram olduğunu belirten Müftü, ‘’Piyangonun millisi olmaz. Bizim milli diye bir piyangomuz söz konusu değil. Bu haramdır. İster devlet ister şahıslar yapsın, piyango haramdır ve asla caiz değildir. Oradan elde edilen para kesinlikle helal değildir.’’ diyerek sözlerine devam etti.

Müslüman dünyada imtihandan geçiyor

Bir Müslüman dünyada imtihandan geçiyor. Onun için duruşumuz çok önemlidir. Bir müslümanın piyango bileti alması onun ortaya koyduğu duruşu gösterir. Bu benim gönlüm haramdan yana demektir.

Bu kültür yozlaşmasıdır

Yılbaşı kutlamaları bir başka kültüre bir başka dinin mensupları yaptığı için bunu tercih etmesi çok tehlikeli sonuçlar doğurur. Bu en basit ifadesiyle kültür yozlaşmasıdır. Bizim yeterince dini bayramımız var. Ne çam süslemeye ne de yılbaşı kutlamaya ihtiyacımız var. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bizim başka kültürlere benzemeye ihtiyacımız yoktur.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düzensiz göçmen taşıyan tekne Van Gölü'nde battı! Faciada 7 kişi öldü
Düzensiz göçmen taşıyan tekne Van Gölü'nde battı! Faciada 7 kişi öldü
Şiddetli lodos Caddebostan sahilini kızıla boyadı
Şiddetli lodos Caddebostan sahilini kızıla boyadı
Şovun böylesi! Ünlü fenomen milyonluk cipini helikopterden aşağı attı
Şovun böylesi! Ünlü fenomen milyonluk cipini helikopterden aşağı attı
Hatay'da askeri araç kontrolden çıkarak refüje çarptı, 1 asker yaralandı
Hatay'da askeri araç kontrolden çıkarak refüje çarptı, 1 asker yaralandı
İstanbul ve Ankara beyaza bürünürken Doğu Karadeniz fırtınaya teslim
İstanbul ve Ankara beyaza bürünürken Doğu Karadeniz fırtınaya teslim
Kayseri'de otobüs buzlanan yolda devrildi, 23 yolcu yaralandı
Kayseri'de otobüs buzlanan yolda devrildi, 23 yolcu yaralandı

Popüler Haberler

Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
MEB Öğretmen Şikayet hattı yeni numarası
PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?
Sınıfta kalma yeniden gelecek mi? Sınıf tekrarı hangi sınıflara gelecek? Bakan Selçuk'tan sınıf tekrarı açıklaması
Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerdedir? Adı nedir? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor?
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine mi girecek? Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı, rolü ne olacak?
MEBBİS Öğretmenlerin alan değişikliği tercihleri alınmaya başladı! MEBBİS giriş alan değişikliği başvurusu
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma
Noel kutlaması nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor?
Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi, Şirin mi? Kadın Arif öldü mü? Şirin öldü mü?
Baş Ağrısı İçin Okunacak Dualar
Çukur Cumali kurtulacak mı?
TV8 sabah programları 8'de Bugün ve Gel Konuşalım neden yayınlanmadı?
2020 Kira Gelir Beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.