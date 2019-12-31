İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.165
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8971
EURO
6.6734

Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri, Milli Piyango hangi ile çıktı ve tam bilet mi yarım bilet mi sorularının yanıtını araştırmaya başladı. işte Milli Piyango'nun kazanan numaraları.

31 Aralık 2019 Salı 20:48
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?

Yılbaşına milyoner olarak girme hayali kuran milyonlarca kişi Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişinde şansını denedi. 2020 Milli Piyango’da kazanan numaraları isabet ettirmeyi başaranlar en küçük 80 TL, en büyük 80 milyon TL’nin sahibi olacak. Yılbaşı talihlisi olmak isteyen milyonlarca kişinin Google’da en fazla arattığı konular milli piyango sorgulama ve milli piyango sonuçları oluyor.

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi hedefleyen binlerce kişi yılbaşı çekilişini büyük bir ilgiyle takip etmeye başladı. 80 milyon TL’ büyük ödüllü yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar 31 Aralık 2019 saat 15.00’te başlayan çekilişle belli oldu.

Yılbaşı biletleri ne kadar?

80 milyon TL’lik yılbaşı çekilişinde çeyrek 20 TL, yarım 40 TL ve tam bilet ise 80 TL olarak açıklandı. En büyüğü 80 milyon TL ve en küçüğüyse 80 TL olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 ikramiyenin dağıtımı gerçekleşti.

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango çekilişi sonucunda büyük ikramiye … bilete isabet etti. Kazandıran numaralar ise; 1358490 oldu.

Son Güncelleme: 31.12.2019 20:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Rabia Naz'ın otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli oldu
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Hava durumu nedeni ile bazı feribot seferleri iptal edildi! Hangi hatlarda ki seferler iptal edildi?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Devrim arabası ilk ne zaman yapıldı? Devrim arabasının özellikleri neler?
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Elazığ’da birbiri ardında yaşanan depremler vatandaşları korkuttu!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!
Yerli otomobilin tanıtımını yapan Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş hakkında bilgiler!

Popüler Haberler

2001 Doğumlular ne zaman askerlik muayenesi olacak? 2001 Doğumluların askere alınma dönemleri
Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Engelli Sağlık Kurul raporu nasıl alınır? Engelli raporu almak için gerekli şartlar
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!
Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS sağlık sigortası başvuru işlemleri
Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar
Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Beren Saat paylaşımına tepkiler çığ gibi! Çıplak mı?
Şampiyon dizi 29 Aralık Pazar yeni bölüm neden yok? Dizi bitti mi? TRT1 Şampiyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?
Konut kredisi faizleri en düşük hangi bankada? Yeni hafta bankaların konut kredisi faizleri
The Witcher dizisi nereden ve nasıl izlenir? Netflix Witcher dizisi 1. bölüm yayınlandı!
2020 Yılbaşı kanalların TV programları ve yayın akışı
Kıyafete göre oje rengi seçimi için öneriler
PTT Zimmet alındı anlamı nedir? Zimmete alınan kargolar ne zaman gelir?
Günlük burç yorumları 1 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
ATM kartsız para çekme nasıl yapılır? Bankamatik kartsız para çekme yöntemleri
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.