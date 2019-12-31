Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?

Yılbaşına milyoner olarak girme hayali kuran milyonlarca kişi Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişinde şansını denedi. 2020 Milli Piyango’da kazanan numaraları isabet ettirmeyi başaranlar en küçük 80 TL, en büyük 80 milyon TL’nin sahibi olacak. Yılbaşı talihlisi olmak isteyen milyonlarca kişinin Google’da en fazla arattığı konular milli piyango sorgulama ve milli piyango sonuçları oluyor.

Yılbaşı biletleri ne kadar?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi hedefleyen binlerce kişi yılbaşı çekilişini büyük bir ilgiyle takip etmeye başladı. 80 milyon TL’ büyük ödüllü yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar 31 Aralık 2019 saat 15.00’te başlayan çekilişle belli oldu.

80 milyon TL’lik yılbaşı çekilişinde çeyrek 20 TL, yarım 40 TL ve tam bilet ise 80 TL olarak açıklandı. En büyüğü 80 milyon TL ve en küçüğüyse 80 TL olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 ikramiyenin dağıtımı gerçekleşti.

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango çekilişi sonucunda büyük ikramiye … bilete isabet etti. Kazandıran numaralar ise; 1358490 oldu.