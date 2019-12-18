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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? MPİ 2020 yılbaşı büyük ikramiye çeyrek bileti ne kadar?

Yılbaşı çekilişi yaklaştıkça vatandaşlar Milli Piyango biletlerini almaya başladı. Büyük ikramiye için umut eden vatandaşlar büyük bir heyecanla 31 Aralık'ı bekliyor. Merak edilen, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar ve MPİ 2020 yılbaşı büyük ikramiye çeyrek bileti ne kadar sorularının cevapları.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:42
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? MPİ 2020 yılbaşı büyük ikramiye çeyrek bileti ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı yaklaştıkça bir çok vatandaşın aklına büyük ikramiye gelmeye başladı. 31 Aralık akşamı yapılacak olan yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiye tam 80 milyon lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 kişiye 8 milyon, 10 kişiye 1 milyon, 30 kişiye 100 bin lira, 100 kişiye 10 bin lira ve son olarak 200 kişiye 5 bin lira ikramiye verileceği açıklandı. Yılbaşı çekilişi için toplam da 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacağı açıklandı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI 2020

-Tam bilet: 80 TL

-Yarım bilet: 40 TL

-Çeyrek bilet: 20 TL

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Milli Piyango idaresi tarafından verilmiş olan bayilik ruhsatına sahip olan ve talep ettiğiniz durumda bu belgeyi size gösteren satıcılardan alınmalıdır. Almış olduğunuz biletin pürüzsüz olması gerekmektedir. Biletinizde bulunan güvenlik numarasının parmakla hissedilebilir kabarıklıkta olması gerekmektedir. Biletinizi ışığa tuttuğunuzda beyaz MP ambleminin görünüyor olmasına dikkat ediniz. Milli Piyango bileti satın almanız için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. 

18 yaşınızı doldurmamış olduğunuz halde bilet satın almışsanız ve biletinize ikramiye çıkmış ise ikramiyenin tarafınıza ödenmesini talep edemezsiniz. 

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:42
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