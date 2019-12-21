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Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak?

Her sene yılbaşında çok büyük bir miktarda ödül için milyonlarca vatandaş Milli Piyango bileti almaktadır. Milyonlarca kişi bir umut piyangonun kendisine çıkmasını bekler. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar “Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak?” sorusunun yanıtını merak etmektedirler. İşte piyangonun çekiliş saati hakkındaki ayrıntılar…

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:40
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen Milli Piyango çekilişine günler kaldı. Her sene sonunda çok yüksek bir miktarda belirlenen piyango ödülü, bilet alan herkesin hayalini süslemektedir. Bir umut piyango bileti alan vatandaşlar çekilişin ne zaman yapılacağını da yakından takip etmektedirler.

Son olarak Milli Piyango tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında bu sene büyük ikramiyenin 80 milyon TL olarak belirlendiği ifade edildi. Ayrıca büyük ikramiyenin yanı sıra 8 milyon lira ve 2 adet amorti çekilişlerin numaralarının da 31 Aralık gününde saat 20.00 ile 21.00 arasında belirleneceğini açıkladı.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklama kapsamında yılbaşı için özel olarak gerçekleştirilecek olan çekilişin Kızılay binası çekiliş salonunda yapılacağı ifade edildi. 15.00’da başlayacak olan çekilişin sesli ve görüntülü şekilde yayınlanacağı da duyuruldu.

Milli Piyango Çekilişine Sayılı Gün Kaldı

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklama aşağıdaki şekilde yayınlandı.

“Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir.”

80 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam biletler satın alarak umut belemeye başladılar. Çeyrek biletler 20 TL, yarım biletler 40 TL ve tam biletler 80 TL fiyatla satılıyor. Yılbaşına sayılı günler kala biletlerin büyük bir çoğunluğu satılmış durumda.

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:40
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