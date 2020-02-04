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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında!

İdlib’de Suriye rejiminin Mehmetçiklere saldırması sonrasında bölgede tansiyon yükseldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında kurmayları ile görüştü! İşte detaylar…

04 Şubat 2020 Salı 13:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında!

Türkiye bu sabah acı haberler ile gözünü açtı. Suriye rejiminin İdlib’te Mehmetçiğe ateş açması ile beraber 8 şehidimiz olduğu ifade edildi. Bu gelişme ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi ile beraber Suriye sınırına kadar gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’te yapılan hain saldırı ile ilgili olarak gereken her şeyin yapıldığından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay’a teşrif etti.

Havaalanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve öteki yetkililer tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikoptere binerek sınır hattında yer alan birlikleri ziyaret etti.

Anadolu Ajansı muhabiri tarafından İdlib’te yaşanan gelişmelerle ilgili sorulan soruya Bakan Akar şu şekilde yanıt verdi;

"Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın."

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:27
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