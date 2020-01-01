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Mocha nasıl yapılır? Evde mocha yapılış tarifi

Kafe ve kahvecilere gidildiğinde en fazla tercih edilen kahvelerin başında gelen Mocha'dır. Mocha'yı evde yapmak isteyen pek çok kahve sever bu kahveyi evde nasıl yapacağına dair araştırmalarına hız verdi. Evde mocha yapılış tarifi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 13:54
Mocha nasıl yapılır? Evde mocha yapılış tarifi

Mocha kahve severlerin herhangi bir kahveciye gittiği zaman en fazla tercih ettiği kahvelerden bir tanesidir. Evinde de bu lezzeti içmeye devam etmek isteyen pek çok kişi evde Mocha nasıl yapılır başlıklı haberlere yönelmiş durumda.

Mocha için malzemeler

  • 15 gr çikolata yada kahvaltılık çikolata kreması yada 1 tatlı kaşığı tek içimlik sıcak çikolata
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı granür kahve
  • 1 çay bardağı sıcak süt
  • kakao

Son Güncelleme: 01.01.2020 13:54
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