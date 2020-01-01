Mocha nasıl yapılır? Evde mocha yapılış tarifi

Mocha için malzemeler

15 gr çikolata yada kahvaltılık çikolata kreması yada 1 tatlı kaşığı tek içimlik sıcak çikolata

1 çay bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı granür kahve

1 çay bardağı sıcak süt

kakao

Mocha kahve severlerin herhangi bir kahveciye gittiği zaman en fazla tercih ettiği kahvelerden bir tanesidir. Evinde de bu lezzeti içmeye devam etmek isteyen pek çok kişi evde Mocha nasıl yapılır başlıklı haberlere yönelmiş durumda.