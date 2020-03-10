Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur, geç ödeme cezası ne kadardır? MTV gecikme faizi nedir?

MTV ödememe cezası ne kadardır?

Araç satın alırken, araç bedelinin yanı sıra her yıl çeşitli masrafları da ödemekle mükellefsinizdir. Bu ödemelerden bir tanesi de Motorlu Taşıtlar Vergisi’dir. MTV, Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlardan alınan vergilerdir. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki defa ödenen MTV, aracın silindir hacmine ve yaşına bağlı olarak tespit edilir.

MTV cezaları yılda iki defa ödenmek zorundadır. Herhangi bir gerekçeyle ödemeyi yapamamanız halinde her ay ödemeniz gereken tutarın yüzde 2.5 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. Uzunca bir süre boyunca yapılmayan ödemeleriniz bulunursa Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girecektir. Maliye, tarafınıza uyarı mektubu iletir ve ödemelerinizi yapmanızı talep eder. Bu uyarıya karşın halen ödeme yapmama konusundaki ısrarınızı sürdürürseniz, banka hesabınız haczedilebilir. Verginin tahsil edilmesi adına vergi dairesi tarafından haciz uygulanabilir.