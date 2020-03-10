betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100966
ALTIN
327.076
DOLAR
6.1878
STERLİN
7.9506
EURO
6.9752

Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur, geç ödeme cezası ne kadardır? MTV gecikme faizi nedir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) araç sahiplerinin tamamının her yıl ödemek zorunda olduğu bir vergidir. Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur, geç ödeme cezası ne kadardır ve MTV gecikme faizi nedir tartışmaları yeni yılda yapılan zamlarla belli oldu.

10 Mart 2020 Salı 20:43
Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur, geç ödeme cezası ne kadardır? MTV gecikme faizi nedir?

Araç satın alırken, araç bedelinin yanı sıra her yıl çeşitli masrafları da ödemekle mükellefsinizdir. Bu ödemelerden bir tanesi de Motorlu Taşıtlar Vergisi’dir. MTV, Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlardan alınan vergilerdir. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki defa ödenen MTV, aracın silindir hacmine ve yaşına bağlı olarak tespit edilir.

MTV ödememe cezası ne kadardır?

MTV cezaları yılda iki defa ödenmek zorundadır. Herhangi bir gerekçeyle ödemeyi yapamamanız halinde her ay ödemeniz gereken tutarın yüzde 2.5 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. Uzunca bir süre boyunca yapılmayan ödemeleriniz bulunursa Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girecektir. Maliye, tarafınıza uyarı mektubu iletir ve ödemelerinizi yapmanızı talep eder. Bu uyarıya karşın halen ödeme yapmama konusundaki ısrarınızı sürdürürseniz, banka hesabınız haczedilebilir. Verginin tahsil edilmesi adına vergi dairesi tarafından haciz uygulanabilir.

Son Güncelleme: 10.03.2020 20:43
Anahtar Kelimeler:
Mtv ödenmezse Ne Olur 2020Mtv ödenmezse Araç Bağlanır MıMtv ödenmezse Trafik Cezası VarmıMtv ödenmezse Trafik CezasıMtv Zamanında ödenmezse Ne OlurMtv Vergisi ödenmezse Ne OlurMtv Gününde ödenmezse Ne OlurMtv Vaktinde ödenmezse Ne Olur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir Belediyesi KPSS Şartsız 72 personel alımı yapacak! KPSS şartsız 72 personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?
İzmir Belediyesi KPSS Şartsız 72 personel alımı yapacak! KPSS şartsız 72 personel alımı için gerekli şartlar nelerdir?
2020 kasksız motora binmenin cezası, kask takmamanın ceza puanı, kasksızlık cezası kaç tl'dir?
2020 kasksız motora binmenin cezası, kask takmamanın ceza puanı, kasksızlık cezası kaç tl'dir?
Diyanet açıkladı! İşte 2020 yılı için fitre bedeli
Diyanet açıkladı! İşte 2020 yılı için fitre bedeli
Şehir içi ve şehir dışı konvoy, trafikte araç takip mesafesi nedir, kaç metredir?
Şehir içi ve şehir dışı konvoy, trafikte araç takip mesafesi nedir, kaç metredir?
Taksimetre açmama, bulundurmama ve bozuk olarak kullanmanın cezası nedir, kaç paradır?
Taksimetre açmama, bulundurmama ve bozuk olarak kullanmanın cezası nedir, kaç paradır?
Trafikte, seyir halindeyken, araç / araba kullanırken cep telefonu ile görüşmenin, konuşmanın cezası nedir, ne kadardır?
Trafikte, seyir halindeyken, araç / araba kullanırken cep telefonu ile görüşmenin, konuşmanın cezası nedir, ne kadardır?

Popüler Haberler

Öğretmen dizisi Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Bensu Uğur hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ezgi Gör hakkında bilgiler
İstanbul'da 12 Mart 2020 okullar tatil edildi mi?
Günlük burç yorumları 12 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre sizi neler bekliyor?
WhatsApp eski numara yedeği yeni numaraya nasıl taşınır?
Corona virüsü İstanbul'da rastlandı mı, var mı? İstanbul'da okullar tatil edildi mi?
Müge Anlı Zehra Topdağ cinayette katil kim belli oldu mu? Zehra Topdağ'ı kim öldürdü?
Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmanın yolları
Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi belli oldu mu? 3. sezonla final yapacak
Çukur Timsah Celil neden öldü? Çukur dizisinde Timsah Celil neden ayrıldı?
Koronavirüs Türkiye'de nerede hangi ilde, ilçe ve hastanede görüldü?Fahrettin Koca İlk Koronavirüs Vakasını açıkladı!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödemeleri zaman yapılacak? 2020 Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyon ödeme miktarları
MEB 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Coronavirus'ten nasıl korunursunuz? Korona virüsten korunmak için adım adım yönerge ve tavsiyeler
Petrol fiyatları neden düştü? Türkiye'deki benzin ve motorin ücreti ne kadar olacak? Benzin düşecek mi zam mı gelecek?
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
Trendyol’da kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli gibi ürünlerin fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı!
İcra katibi maaşları ne kadardır? 2020 icra katibi maaşları
Uçak pilotu maaşları ne kadardır? 2020 Uçak pilotu maaş miktarı
Migroskop 12 - 25 Mart 2020 bu ayın indirimli ürünleri dergisi
Corona virüsünden korunmak için dua veya sure var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.