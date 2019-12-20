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Muğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Yaşanan korkunç kaza sonrasında paramparça otomobilde bulunan çift kazadan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

20 Aralık 2019 Cuma 16:27
Muğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar

Muğla Marmaris yolu Gülağzı kavşağında meydana gelen kaza karı-kocayı ölüme götürdü.

Menteşe ilçesinden çıkarak Marmaris yolunda seyir halinde ilerleyen 09 LC 117 plakalı kamyon, Savaş Çulha (39) yönetiminde ki 48 N 5260 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil paramparça oldu.

GörünceMuğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar sinir krizi geçirdi Acı olay...

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Savaş Çulha ve eşi Fatma Çulha'yı yaptıkları çalışma sonrasında güçlükle çıkardılar. Kaza anında öldükleri belirlenen çiftin cansız bedenleri sağlık ekipleri tarafından ambulansla Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GörünceMuğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar sinir krizi geçirdi Acı olay...

Kazayı hafif yaralı bir şekilde atlatan kamyon şoförü Seferiye Menteş ise yine sağlık ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Menteş'in tedavisi ayakta yapıldıktan sonra gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

GörünceMuğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar sinir krizi geçirdi Acı olay...

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken kazada ölen çiftin yakınları olayı duyduklarında sinir krizleri geçirdiler.

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:27
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