Muska nedir? Muska taşırken nelere dikkat edilmeli? Muska taşımak günah mı?

Muska nedir?

Muska, insanı kötülüklerden ve nazardan koruduğuna inanılan, içerisinde ayet ve surelerin yazılı olduğu bir kağıttır. Muskalar, ayetin yazılı olduğu kağıdın üçgen şeklinde katlanmış ve sarılmış şekilde saklanır. Muska taşımak isteyenler kolye gibi boyunlarına asarak ya da ceplerinde taşıyabilirler.

Muska taşımak günah mıdır?

Muska taşımak günah mı konusu Müslümanların kafasını karıştıran konulardan biridir. Muska taşımanın İslami açıdan bir sakıncası yoktur. Ancak kurallara uygun şekilde hazırlanmış olan muskaların taşınması caizdir. Kurallara uygun hazırlanmaması durumunda muska taşımak haram olarak değerlendirilir. Bazı hadislere göre muska taşımak şeytan işidir.

Muska taşırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Muska içerisinde taşınacak sure, ayet ya da hadisin anlamı anlaşılır bir dua olması zorunludur.

Anlamı bilinmeyen isim, harf ve şekillerin bulunduğu muskaların taşınması günahtır.

Muska yazdırırken dinimize ters düşen her durumdan uzak durmak gerekir.

Tıbbı tedavilerde şifanın yalnızca muskadan geleceğini düşünmek büyük bir günahtır.

Muska taşıyan kişiye kötülük yapmak için hazırlanması günahtır. Muska sadece iyi amaç ile kullanılabilir.

Muskaya yazılabilecek dualar hangileridir?

Muska taşırken bazı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar vardır. Bu ayrıntılar şu şekildedir:

Muska içine yazılabilecek bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaların yazılı olduğu muskaları taşımakta bir sakınca yoktur. Yazılabilecek dualar şu şekildedir:

Felak

Yasin

Fatiha

Nas

Ayetel Kürsi

Ayetü’l- Arş

Muska hangi durumlarda yapılabilir?

Muskaların taşınmasında sorun olmayan bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar:

Ayeti Kerimeler kağıt üzerine yazılıp muska olarak taşınabilir.

Ayet-i kerime ve dua yazılı olan muska naylon gibi su geçirmez bir şey ile sarılarak taşınmalıdır.

Kocasının kendisine iyi davranmasını isteyen ve eziyet gören kişiler muska taşıyarak Allah’tan yardım isteyebilirler.

Hasta ya da böcek sokması durumunda muska taşımak caizdir.