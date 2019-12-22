İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.265
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7240
EURO
6.5768

Muska nedir? Muska taşırken nelere dikkat edilmeli? Muska taşımak günah mı?

Günümüzde birçok kişi farklı nedenlerle muska taşımaktadır. Muska taşıyan kişiler muska nedir, muska taşırken nelere dikkat edilmeli sorularının yanıtını arıyor. Haberimizde muska taşımak günah mı? sorusunu da yer verdik.

22 Aralık 2019 Pazar 13:28
Muska nedir? Muska taşırken nelere dikkat edilmeli? Muska taşımak günah mı?

Muska nedir?

Muska, insanı kötülüklerden ve nazardan koruduğuna inanılan, içerisinde ayet ve surelerin yazılı olduğu bir kağıttır. Muskalar, ayetin yazılı olduğu kağıdın üçgen şeklinde katlanmış ve sarılmış şekilde saklanır. Muska taşımak isteyenler kolye gibi boyunlarına asarak ya da ceplerinde taşıyabilirler.

Muska taşımak günah mıdır?

Muska taşımak günah mı konusu Müslümanların kafasını karıştıran konulardan biridir.  Muska taşımanın İslami açıdan bir sakıncası yoktur. Ancak kurallara uygun şekilde hazırlanmış olan muskaların taşınması caizdir. Kurallara uygun hazırlanmaması durumunda muska taşımak haram olarak değerlendirilir. Bazı hadislere göre muska taşımak şeytan işidir.

Muska taşırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Muska taşırken bazı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar vardır. Bu ayrıntılar şu şekildedir:

  • Muska içerisinde taşınacak sure, ayet ya da hadisin anlamı anlaşılır bir dua olması zorunludur.
  • Anlamı bilinmeyen isim, harf ve şekillerin bulunduğu muskaların taşınması günahtır.
  • Muska yazdırırken dinimize ters düşen her durumdan uzak durmak gerekir.
  • Tıbbı tedavilerde şifanın yalnızca muskadan geleceğini düşünmek büyük bir günahtır.
  • Muska taşıyan kişiye kötülük yapmak için hazırlanması günahtır. Muska sadece iyi amaç ile kullanılabilir.

Muskaya yazılabilecek dualar hangileridir?            

Muska içine yazılabilecek bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaların yazılı olduğu muskaları taşımakta bir sakınca yoktur. Yazılabilecek dualar şu şekildedir:

  • Felak
  • Yasin
  • Fatiha
  • Nas
  • Ayetel Kürsi
  • Ayetü’l- Arş

Muska hangi durumlarda yapılabilir?

Muskaların taşınmasında sorun olmayan bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlar:

  • Ayeti Kerimeler kağıt üzerine yazılıp muska olarak taşınabilir.
  • Ayet-i kerime ve dua yazılı olan muska naylon gibi su geçirmez bir şey ile sarılarak taşınmalıdır.
  • Kocasının kendisine iyi davranmasını isteyen ve eziyet gören kişiler muska taşıyarak Allah’tan yardım isteyebilirler.

Hasta ya da böcek sokması durumunda muska taşımak caizdir.

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askerde kalmak isteyen genç binanın tepesine çıktı
Askerde kalmak isteyen genç binanın tepesine çıktı
Uludağ Erikli yaylasında orman yangını!
Uludağ Erikli yaylasında orman yangını!
Bahçelievler'de işsiz koca dehşet saçtı! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Bahçelievler'de işsiz koca dehşet saçtı! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşını banka kasasında saklıyor
Tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşını banka kasasında saklıyor
Sivas'ta 3 ay önce nişanlanan çifti ölüm ayırdı
Sivas'ta 3 ay önce nişanlanan çifti ölüm ayırdı
Samsun'da Okul Müdürü borç meselesi yüzünden canından oluyordu
Samsun'da Okul Müdürü borç meselesi yüzünden canından oluyordu

Popüler Haberler

Ölüm Aylığı tahsis talep formu nedir, nasıl oldurulur?
Ramo hangi gün yayınlanacak? Show tv yeni dizisinin günü belli oldu
Engelli çalışanların emeklilik şartları nelerdir? 2020 Engelli çalışan emekli şartları
Azize dizisi final mi olacak? Azize bitiyor mu? Azize dizisi final dedikoduları başladı!
Enerji kimlik belgesi ücreti ne kadardır?
Enerji kimlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Günlük burç yorumları 23 Aralık 2019 Pazartesi - Yeni haftada bugün burçları neler bekliyor?
Bankaların 2020 yeni yıl kredisi kampanyaları
3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler
İş arayanlara devletten 1.150 TL destek ödemesi
İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alır? İşsizlik maaşı şartları
Sefirin Kızı dizisi konusu ne, dizi nerede çekiliyor?
Savaşçı son bölümü neden yarıda kesti? FOX TV Savaşcı dizisi bitti mi? Son bölüm için FOX TV'den açıklama geldi mi?
Yüz şekline ve ten rengine göre allık sürme ve uygun allık seçimi
Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün ve hangi kanalda
MeteoUyarı sistemi nedir? Meteorolojik uyarı renk kodları ne anlamları nedir?
Emekli olduktan sonra sigortalı çalışanın maaşı kesilir mi?
Evde bakıcı desteği ne kadardır, nasıl alınır? 2020 Evde bakıcı desteği şartları
Yaparsın Aşkım WhatsApp numarası kaç? Yaparsın Aşkım WhatsApp başvuru
Zaman Matinesi yeni bölüm konuğu kimdir? 21 Aralık TRT 1 Zaman Matinesi konuğu
Instagram hikayesi gizli izlenir mi? Gizli instagram hikayesi izleme yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.