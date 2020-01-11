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Mutfak ve Banyo lavabolarından gelen kötü kokulara doğal yöntem çözümleri

Mutfak ve banyo lavabosundan gelen kötü kokular birçok insan için oldukça kötü bir durumdur. Lavabodan giden atıkların birikmesi gibi nedenlerle oluşan bu kötü kokular için birçok çözüm bulunmaktadır. İşte mutfak ve banyo lavabolarından gelen kötü kokulara doğal yöntem ve çözümler..

11 Ocak 2020 Cumartesi 15:38
Mutfak ve Banyo lavabolarından gelen kötü kokulara doğal yöntem çözümleri

Mutfak ve lavabodan gelen kokular birçok insanın kabusu haline gelmiştir. Yaşamı olumsuz etkileyen bu kokular oda kokuları gibi çözümlerle de bastırılamamaktadır. Ancak bu kokuları gidermek için çok fazla doğal yöntem bulunmaktadır. Bu doğal yöntemler sayesinde mutfağınız ve banyonuz eski kokusuna kavuşacaktır.

Lavabo Gider Borusunun Monte Edilişi

Lavabonun gider borusunun monte edilişi bu önem taşımaktadır. Yanlış monte edilen gider boruları kötü kokuların ortaya çıkmasına sebep verir. U  şeklinde monte edilen gider kokuları su birikmesine neden olarak kötü koku ortaya çıkarır. Bu kötü kokuların ortaya çıkmasını istemiyorsanız gider borusunun şeklini dikkatli monte ettirmelisiniz.

Lavabo Kokusunu Gideren Doğal Yöntemler

Karbonat, sirke ve sıcak su kullanarak kötü kokulara engel olabilirsiniz. Bunun için yarım çay bardağı karbonatı ve arkasından sirkesi lavabodan dökün. Üstüne sıcak su döktükten sonra kötü kokuya çözüm olacaktır.

sirke karbonat ile ilgili görsel sonucu

Limon suyu ve karbonat kullanarak lavabo kokuları giderilebilmektedir. Bunun için birkaç tane limonun suyunu sıkıp içine karbonat döktükten sonra lavaboya döktükten sonra ılık su boşaltın.

limon suyu ve karbonat ile ilgili görsel sonucu

Son olarak içtiğiniz tük kahvelerinin telvesini biriktirerek lavaboya dökün. Aynı şekilde sıcak su döktükten sonra kötü kokular çözüme ulaşmış olacaktır.

türk kahvesi telvesi ile ilgili görsel sonucu

Son Güncelleme: 11.01.2020 15:38
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