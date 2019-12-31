Ne zaman emekli olurum? Emekli olmak için kaç senem var? E-devlet’ten emeklilik yaşı öğrenme

Emeklilik hayali kuran kişiler ne zaman emekli olabileceklerini araştırmaktadır. Emeklilik yaş hesaplaması gibi işlemler E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

E-devlet’ten Emeklilik Yaşı Öğrenme

E-devlet emeklilik yaşı için en güvenilir ve en doğru tarihi verecek sistemdir. E-devlet üzerinden hemen her resmi işlem gibi emeklilik sorgulaması ve yaş hesaplaması da yapılmaktadır.

E-devlet Üzerinden Emeklilik Tarihi Nasıl Öğrenilir?

E-devlet sistemini kullanmak için ilk olarak PTT şubelerinden şifre almak gerekir. E-devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alınmaktadır. Şifresiyle sisteme giriş yapan kişiler e-Hizmetler bölümünden SGK kısmına girmelidir. Bu ekrandan bağlı olunan sigorta türü, prim günü gibi bilgilerinin girilmesinin ardından emeklilik yaşı öğrenilebilir.

4A Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

4A emeklilik maaşını hesaplamak isteyen kişiler e-SGK sisteminden maaşlarını hesaplayabilir. www.uyg.sgk.gov.tr adresine giren kişiler bu ekrandan “Aylık Hesaplama” kısmına giriş yaparak emekli maaşlarını hesaplayabilir.

E-SGK emeklilik durumunu ve emeklilik maaşının sorgulanabileceği bir SGK sistemidir. Buradan emekli maaşını hesaplayacak kişilerin aşağıdaki bilgileri girmesi gerekir:

- Vatandaşlık numarası,

- SSK Sicil Numarası,

- Baba Adı

- İkamet Adresi

- Doğum tarihi

Bu bilgileri giren kişiler “Sorgula” seçeneğine tıklayarak emekli maaşlarını öğrenebilir.

4B Emeklilik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Bağ-Kur’a bağlı kişiler emeklilik sorgulamasını E-devlet sisteminden yapabilir. Bağkur’a bağlı olan kişiler e-devlet sistemine girdikten sonra gereken bilgileri emekli maaşlarını öğrenebilir. Bağ-Kur’a bağlı olan kişiler bu ekrandan emekliliklerine dair bütün detayları öğrenebilir.

4C Emeklilik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

4C’ye bağlı olan kişilerin emeklilik sorgulaması e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Emekli Sandığı’na bağlı bu kişiler kimlik bilgilerini girdikten sonra E-devlet üzerinden emekliliklerini öğrenebilir.

4C’ye bağlı kişiler emeklilik maaşı ve emeklilik durumlarını hesaplamak için “İkramiye Maaş Hesaplama” ekranına girmelidir. Açılan sayfadan da gereken bilgilerin girilmesi gerekir. Bu ekranda derece, kademe, hizmet süresi, kıdem yılı, kademeli tazminatı ek göstergesi gibi bilgiler girilmelidir.

Bu bilgilerin de girilmesinin ardından “hesapla” seçeneğine tıklanarak emekliliğe dair bütün detaylar öğrenilebilir.