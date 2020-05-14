Netflix'in yeni dizisi Snowpiercer'dan ilk fragman geldi

Online dizi ve film platformu Netflix, yeni bilim kurgu dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. Snowpiercer isimli dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Netflix tarafından yayınlanan Snowpiercer’ın resmi fragmanı görücüye çıktı.

Snowpiercer konusu

Bilim kurgu türündeki dizide buzul çağı anlatılıyor. Tüm dünyayı kaplayan buzul kütleleri ve hayatta kalan son insanların yaşamı dizide karşımıza çıkacak. Son insanlar dünyayı dolaşan 1001 vagonlu bir trenin içerisinde yaşamaya mecburlardır fakat alan dar olduğu için bu oldukça zor olacaktır.

Snowpiercer oyuncu kadrosu

Snowpiercer’in başrollerinde Daveed Diggs ve Jennifer Connelly yer alıyor. Başarılı oyunculara Susan Park, Iddo Foldber, Mickey Summer, Alison Wright, Lena Hall ve Jaylin Fletcher gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin yönetmenliğini ise James Hawes üstleniyor.

Snowpiercer’in 10 bölümlük ilk sezonu 25 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacak. Ayrıca Netflix bir değişiklik yaparak bu dizinin bölümlerini haftalık olarak yayınlayacak.

Snowpiercer fragmanı

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 15:18