Niğde Adana otobanındaki zincirleme kazada ölü sayısı artıyor: 4'e yükseldi

Gündeme aktarılan bilgilere göre Niğde Adana otoyolunun Çeleme deresi dolaylarında her iki şeritte olmak üzere 2 tır ve 10 otomobil çarpıştı. Meydana gelen korkunç zincirleme kazasına yönelik olarak ilk incelemeler 2 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Başka Arabalar Çarptı

4 Ölü Var

Zincileme kazada iki farklı araçtan inen Suat Darakçı ve Yusuf Başar o esnada yoldan geçmekte olan iki farklı aracın çarpmasıyla yaşamlarını yitirdiler. Farklı bir noktada gerçekleşen kazadan sonra ise araçtan inen Ferdi Boran adlı vatandaş arkadan gelen aracın kendisine çarpmaması için kaçarken Çeleme Deresi viyadüğünden düşerek hayatını kaybetti.

Zincirleme kazada yaralanan 12 vatandaş arasından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 64 yaşındaki Ahmet Öge ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.