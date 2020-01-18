Niğde Adana otobanındaki zincirleme kazada ölü sayısı artıyor: 4'e yükseldi

Gündeme aktarılan bilgilere göre Niğde Adana otoyolunun Çeleme deresi dolaylarında her iki şeritte olmak üzere 2 tır ve 10 otomobil çarpıştı. Meydana gelen korkunç zincirleme kazasına yönelik olarak ilk incelemeler 2 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
Başka Arabalar Çarptı
4 Ölü Var
Zincirleme kazada yaralanan 12 vatandaş arasından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 64 yaşındaki Ahmet Öge ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Son Güncelleme: 18.01.2020 20:03