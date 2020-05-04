Nöbetçi noter listesi! 4 Mayıs 2020 Pazartesi açık noter 81 İl genelli nöbetçi noter sorgulama

4 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Noterler Birliği tarafından nöbetçi noter listesi duyuruldu. Türkiye genelinde 81 il için yayınlanan noter listesine göre hafta başında noter işlemini yapacak vatandaşlar nöbetçi noter listesi ve nöbetçi noter sorgulama işlemlerinin nasıl yapılabileceğini merak etmeye başladılar.

3 Mayıs nöbetçi noter açık noter adres listesi

Türkiye Noterler Birliği tarafından 3 günlük sokağa çıkma yasağını müteakip açık nöbetçi noter listesi yayınlanmıştır. Kurumun resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre 4 Mayıs Pazartesi günü tek numaralı noterler açık olacaktır. Buna göre Türkiye genelinde noter işlemi olan vatandaşlar noterler üzerinden kendi şehirlerindeki 1, 3 ve 5 numaralı noterlerden işlemlerini tamamlayabilecekler.

Nöbetçi noter listesi

ANKARA 1 nolu noter: ANAFARTALAR CAD. ALSANCAK SOK. NO.1/3 K:2 ULUS

ANKARA 13 nolu noter: MEŞRUTİYET CAD. NO.15/1 KIZILAY

ANKARA 23 nolu noter: ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ TURGUT ÖZAL 1 BULVARI MAŞLAK İŞ MERKEZİ ZEMİN KAT NO:20/21-22 ALTINDAĞ

ANKARA 41 nolu noter: SELANİK CAD. N:62/3 ÇANKAYA

ANKARA 57 nolu noter: CEYHUN ATIF KANSU CD. ÜÇLER PLAZA N:126/2BALGAT

Açık nöbetçi noter sorgulama

Nöbetçi noter listesi Türkiye Noterler Birliği resmi web sayfasından yayınlanmaktadır. Google Arama Motoruna Türkiye Noterler Birliği yazarak aratmış olduğunuzda kurumun resmi web sayfasında ilk sırada yer almaktadır.

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