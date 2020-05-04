Nöbetçi noter listesi! 4 Mayıs 2020 Pazartesi açık noter 81 İl genelli nöbetçi noter sorgulama

4 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Noterler Birliği tarafından nöbetçi noter listesi duyuruldu. Türkiye genelinde 81 il için yayınlanan noter listesine göre hafta başında noter işlemini yapacak vatandaşlar nöbetçi noter listesi ve nöbetçi noter sorgulama işlemlerinin nasıl yapılabileceğini merak etmeye başladılar.
3 Mayıs nöbetçi noter açık noter adres listesi
Türkiye Noterler Birliği tarafından 3 günlük sokağa çıkma yasağını müteakip açık nöbetçi noter listesi yayınlanmıştır. Kurumun resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre 4 Mayıs Pazartesi günü tek numaralı noterler açık olacaktır. Buna göre Türkiye genelinde noter işlemi olan vatandaşlar noterler üzerinden kendi şehirlerindeki 1, 3 ve 5 numaralı noterlerden işlemlerini tamamlayabilecekler.
Nöbetçi noter listesi
ANKARA 1 nolu noter: ANAFARTALAR CAD. ALSANCAK SOK. NO.1/3 K:2 ULUS
ANKARA 13 nolu noter: MEŞRUTİYET CAD. NO.15/1 KIZILAY
ANKARA 41 nolu noter: SELANİK CAD. N:62/3 ÇANKAYA
ANKARA 57 nolu noter: CEYHUN ATIF KANSU CD. ÜÇLER PLAZA N:126/2BALGAT
Açık nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi noter listesi Türkiye Noterler Birliği resmi web sayfasından yayınlanmaktadır. Google Arama Motoruna Türkiye Noterler Birliği yazarak aratmış olduğunuzda kurumun resmi web sayfasında ilk sırada yer almaktadır.
Günün her anında sıcak ve tarafsız haberleri takip etmek için Haberport mobil uygulamasını şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Sıcak haberler, en güçlü yazarların kalemiyle karşında! Facebook grubumuza katılarak sen de anında gündemdeki haberleri öğrenmeye başlayabilirsin!>>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!