Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama

Adalet Bakanlığı’nın almış olduğu kararla yürürlüğe giren nöbetçi noter uygulamalarıyla vatandaşlar gerçekleştirmek istedikleri işlemi hafta sonunda da yapabilmektedir. Söz konusu uygulamayla birlikte hafta içi mesai yapan vatandaşlar pek çok işlemini hafta sonunda nöbetçi noterlikler üzerinden gerçekleştirebilme olanağı bulmuştur.

7 Mart nöbetçi noter sorgulaması nasıl yapılır?

Noterler, hukuki güvenliğin sağlanabilmesi ve vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıkların giderilebilmesi için işlemleri belgelendirmekte ve kanunlarla verilen başka görevleri de yapmaktadır. Noterler; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından sınıflandırılmaktadır.

7 Mart günü hizmet veren nöbetçi noterler https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx adresinden öğrenilebilmektedir. Ekranda şehri ve tarih bilgilerini girerek sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.