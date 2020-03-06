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Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama

Nöbetçi noter uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan nöbetçi noter listesi de duyuruldu. İşte il il Cumartesi ve Pazar TNB nöbetçi noter sorgulama ile ilgili detaylar ve daha fazlası.

06 Mart 2020 Cuma 13:42
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama

Adalet Bakanlığı’nın almış olduğu kararla yürürlüğe giren nöbetçi noter uygulamalarıyla vatandaşlar gerçekleştirmek istedikleri işlemi hafta sonunda da yapabilmektedir. Söz konusu uygulamayla birlikte hafta içi mesai yapan vatandaşlar pek çok işlemini hafta sonunda nöbetçi noterlikler üzerinden gerçekleştirebilme olanağı bulmuştur.

Noterler, hukuki güvenliğin sağlanabilmesi ve vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıkların giderilebilmesi için işlemleri belgelendirmekte ve kanunlarla verilen başka görevleri de yapmaktadır. Noterler; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından sınıflandırılmaktadır.

7 Mart nöbetçi noter sorgulaması nasıl yapılır?

7 Mart günü hizmet veren nöbetçi noterler https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx adresinden öğrenilebilmektedir. Ekranda şehri ve tarih bilgilerini girerek sorgulama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:42
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