Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün açıklamalarından kısa süre sonra nöbetçi noter uygulamalarının başlatılacağını duyurulmuş ve uygulama yürürlüğe girmişti. Nöbetçi noter uygulamalarının başlamasıyla birlikte vatandaşlar noter işlemlerini yapmak için hafta sonunda yapabilme olanağına da sahip oldular.

Noter de işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bütün illerde nöbetçi noter aracılığıyla haftasonu noterlerde yapmaları gereken işleri gerçekleştirebilmektedir. Haftasonu noterde işlem yapmaları gereken vatandaşlar belli noterlikler üzerinden işlemlerini tamamlayabilirler.

Nöbetçi noter görüntüleme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Nöbetçi noterler hangi mesai saatleri içerisinde çalışmaktadır?

Haftasonu noterlerde işlem yapmaları gereken vatandaşlar sorgulama işlemini https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx adresinden yapabilmektedir.

Haftasonu nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 10.00’da açılıp saat 16.00’da sona eriyor.

7 Mart Cumartesi il il nöbetçi noter listesi

Haftasonunda vatandaşlara hizmet vermekte olan nöbetçi noterleri https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx adresinden sorgulayabilirsiniz.