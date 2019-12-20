Nöbetçi noter nerede? 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan Cumartesi günü başladı. Uygulama dahilinde İstanbul'da 4 Ankara ve İzmir'de 2 'şer, diğer şehirlerde ise birer nöbetçi bir noter mevcut olacak.

Ülke genelinde Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek olan noterler belli oldu. İstanbul'da 4, Ankara ve İzmirde ise 2'şer noter hizmet verecek.

Nöbetçi noterlik uygulaması dahilinde İstanbul'da hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si ise Avupa yakasında hizmet verecek olup bu şekilde İstanbul'da toplamda 4 tane noter nöbetçi olarak hizmet verecek. Nöbetçi olan noterler ise Türkiye Noterler Birliği intenet adresinden belirtilecek.

Hangi noterlerin nöbetçi noter olduğunu öğrenmek için Nöbetçi Noter Sorgula adresine tıklayın.