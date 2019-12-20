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Nöbetçi noter nerede? 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama

Son günlerde en çok merak edilen sorulardan birisi ise Nöbetçi noter nerede? 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama işlemi nereden yapılır? İşte tüm detaylar...

20 Aralık 2019 Cuma 17:07
Nöbetçi noter nerede? 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan Cumartesi günü başladı. Uygulama dahilinde İstanbul'da 4 Ankara ve İzmir'de 2 'şer, diğer şehirlerde ise birer nöbetçi bir noter mevcut olacak.

Ülke genelinde Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek olan noterler belli oldu. İstanbul'da 4, Ankara ve İzmirde ise 2'şer noter hizmet verecek.

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Nöbetçi noterlik uygulaması dahilinde İstanbul'da hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si ise Avupa yakasında hizmet verecek olup bu şekilde İstanbul'da toplamda 4 tane noter nöbetçi olarak hizmet verecek. Nöbetçi olan noterler ise Türkiye Noterler Birliği intenet adresinden belirtilecek.

Hangi noterlerin nöbetçi noter olduğunu öğrenmek için Nöbetçi Noter Sorgula adresine tıklayın.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:07
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