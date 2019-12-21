Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?

Yeni düzenleme ile birlikte hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması ile hafta içi meşgul olup işlerini halledemeyen kişiler hafta sonu bu işlerini halletme imkanını buluyor. Türkiye Noterler Birliği tarafından düzenlenen bu uygulama ile birlikte her hafta hangi noterlerin açık olacağı duyuruluyor.

Tüm illerde uygulamaya geçen yeni düzenleme ile birlikte her ilde hafta sonları nöbetçi noterler açık olarak bulunuyor. Mesai saatleri değişiklik gösteren noterler hafta sonu acil işi olan kişilere yardımcı oluyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi Nöbetçi Noter Sorgulama

Nöbetçi Noterler Saat Kaça Kadar Açık?

Nöbetçi noterlerin sorgulaması intenet üzerinden yapılabiliyor. Türkiye genelinde bulunan tüm nöbetçi noterleri öğrenmek kolay bir işlem ile gerçekleşiyor. Türkiye Noterler Birliği intenet sitesinde bulunan sorgulama sayfasına girilerek nöbetçi noter sorgulanabiliyor. Bu işlemde bulunduğunuz il ve ilçeyi seçerek sorgula butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Hafta sonu çalışan nöbetçi noterler saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermektedir.