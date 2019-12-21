İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768

Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?

Nöbetçi noter uygulamasının başlaması ile birlikte nöbetçi noter sorgulaması merak edilmeye başlandı. Nöbetçi noterleri araştıranlar 21 Aralık 2019 Cumartesi hangi noterlerin nöbetçi olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:54
Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?

Yeni düzenleme ile birlikte hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması ile hafta içi meşgul olup işlerini halledemeyen kişiler hafta sonu bu işlerini halletme imkanını buluyor. Türkiye Noterler Birliği tarafından düzenlenen bu uygulama ile birlikte her hafta hangi noterlerin açık olacağı duyuruluyor.

Tüm illerde uygulamaya geçen yeni düzenleme ile birlikte her ilde hafta sonları nöbetçi noterler açık olarak bulunuyor. Mesai saatleri değişiklik gösteren noterler hafta sonu acil işi olan kişilere yardımcı oluyor.

21 Aralık 2019 Cumartesi Nöbetçi Noter Sorgulama

Nöbetçi noterlerin sorgulaması intenet üzerinden yapılabiliyor. Türkiye genelinde bulunan tüm nöbetçi noterleri öğrenmek kolay bir işlem ile gerçekleşiyor. Türkiye Noterler Birliği intenet sitesinde bulunan sorgulama sayfasına girilerek nöbetçi noter sorgulanabiliyor. Bu işlemde bulunduğunuz il ve ilçeyi seçerek sorgula butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Nöbetçi Noterler Saat Kaça Kadar Açık?

Hafta sonu çalışan nöbetçi noterler saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermektedir.

Nöbetçi Noter

Son Güncelleme: 21.12.2019 00:54
Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi Noter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama sonuçları açıklandı!
Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama sonuçları açıklandı!
Trabzon'da otomobil dereye uçtu; 1 Ölü
Trabzon'da otomobil dereye uçtu; 1 Ölü
Taşköprü'de arazi kavgası; 3 kişi hayatını kaybetti
Taşköprü'de arazi kavgası; 3 kişi hayatını kaybetti
Turiste hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira ceza
Turiste hakaret eden taksiciye 4 bin 500 lira ceza
Terkos Gölü'nde alabora olan kayıktaki 2 kişiden acı haber
Terkos Gölü'nde alabora olan kayıktaki 2 kişiden acı haber
Muğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar
Muğla'da otomobillerine kamyon çarpan karı-koca kazadan kurtulamadılar

Popüler Haberler

3’te 3 Tarih yarışması Prof. Dr. Tufan Gündüz kimdir? Prof. Dr. Tufan Gündüz hakkında bilgiler
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanı
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?
Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı
Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!
Nöbetçi noter sorgulama: 21 Aralık 2019 hangi noterler nöbetçi?
2020 lüks inşaat maliyetleri belli oldu! İşte 2020 lüks inşaat maliyetleri
2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu
2020 İnşaat maliyetleri ne kadar oldu? 2020 Bina normal inşaat maliyet bedelleri
Lucifer 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer yeni sezon kaç bölüm olacak?
Mucize 2 Aşk’ı kaç kişi izledi? hafta sonu gişe hasılatı belli oldu
İBB öğrenci bursları ne zaman yatacak? İBB burs ödeme tarihi açıklandı mı?
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
Instagram’da organik yollarla takipçi arttırma yolları
2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak?
Çukur Cumalisi öldü mü? Necip Memili’nin başka dizide mi rol alacak?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Bayaz Show ekranlara geri mi dönüyor?
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi Obaya ne zaman dönecek? Engin Altan Düzyatan diziye katılacak mı?
Nöbetçi Noterler 21 - 22 Aralık 2019
Survivor gönüllüler başvurusu nasıl yapılır? 2020 Survivor gönüllüler başvuru şartları ve adresi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.