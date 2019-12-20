Nöbetçi Noter Sorgulama 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Haftasonu Hangi Noter Nöbetçi? Ankara, İzmir, İstanbul Nöbetçi Noter Listesi Sorgulama!

21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Tarihlerinde Hangi Noterler Nöbetçi? Cumartesi ve Pazar Günleri Çalışan Nöbetçi Noterler

Adalet Bakanlığı’nca alınan karara göre illerin belli bölgelerinde belirlenmiş olan noterlerde hafta sonları da işlem yapılma imkanı sunulmaya başlandı.

İş yoğunluğunun çok olması yüzünden hafta içinde işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşların faydalanabilmesi için nöbetçi noter sistemi uygulanmaya başladı.

Cumartesi ve Pazar günleri de işlem yapılması imkanı Nöbetçi Noterler ile birlikte mümkün duruma geldi.

İstanbul Nöbetçi Noterlerin Listesi

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği arasında yapılan sözleşme kapsamında, şehirlerin belirli bölgelerinde tespit edilen noterler hafta sonları da hizmet verecekler.

İstanbul’un her iki kıtasında da bulunacak olan nöbetçi noterler Avrupa’da 2 ve Anadolu’da ise 4 adet olarak hizmet verecek.

Ankara ve İzmir Nöbetçi Noter Listesi

Ankara ve İzmir’de ise 2’şer tane noter nöbetçi olarak hizmet vermektedir. Nöbetçi Noterler Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaktadırlar. Bu saatler arasında belirtilen noterlere gidildiğinde hafta sonu olmasına rağmen işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Şehirlere göre nöbetçi noterlerin listesine ulaşım sağlayabilmek için Türkiye Noterler Birliği’nin resmi intenet adresi ziyaret edilmelidir. Bu adres üzerinde bulunan sorgulama ekranına giderek şehrinizdeki nöbetçi noterlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği resmi Türkiye Noterler Birliği intenet adresi aşağıdaki kısımda yer almaktadır.

https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx