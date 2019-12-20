Nöbetçi Noter Sorgulama - 21 Aralık Cumartesi / 22 Aralık Pazar Haftasonu Nöbetçi Noter Adresleri - Bugün Hangi Noter Nöbetçi?

Yeni uygulanan sisteme göre noterler artık hafta sonları da çalışacak. Nöbetçi noter uygulamasıyla başlatılan uygulama devreye girdi. Vatandaş nöbetçi noterlerin nerede olduğunu merak ediyor. Peki nöbetçi noter sorgulaması nasıl yapılır?

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI

Devletimizin hizmetleri bitmiyor. Her geçen gün yeni hizmetleri vatandaşa sunan devletimiz nöbetçi noter uygulamasını başlattı. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği araında yapılan anlaşmaya göre noterler hafta sonları da hizmet verecek. Bu anlaşma ile birlikte İstanbul'da iki Avrupa tarafında iki de Anadolu yakasında olmak üzere toplamda 4 noter, Ankara ve İzmir'de de birer noter hafta sonları açık olacak ve vatandaşın talebini karşılayacak. Açık olan noterlerin adresleri Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web adresi üzerinden yayınlanacak.

Nöbetçi noterler vatandaşın hizmetine açıldıktan sonra, nöbetçi noterlerin sorgulamasının nasıl yapılacağı oldukça merak edilmeye başlandı. Sorgulama sayfası da bugünden itibaren vatandaşın hizmetinde olacak.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacını giderecek olan nöbetçi noter uygulaması başlatıldı. Sorgulama işlemi için Türkiye Noterler Birliği'nin resmi sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.Nöbetçi noterler hafta sonları saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Nöbetçi noter sorgulamasını il, ilçe ve saat olarak Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web adresinden yapabilirsiniz.