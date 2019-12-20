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Nöbetçi Noter Sorgulama - 21 Aralık Cumartesi / 22 Aralık Pazar Haftasonu Nöbetçi Noter Adresleri - Bugün Hangi Noter Nöbetçi?

Ülkemizde noterlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Vatandaş nöbetçi noterleri merak etmektedir. Nöbetçi noter sorgulaması nasıl yapılır? Nöbetçi noter çalışma saatleri nelerdir? 21 Aralık Cumartesi / 22 Aralık Pazar Haftasonu tarihlerinde hafta sonu nöbetçi olan noterlere ait adres ve ulaşım bilgileri. İşte nöbetçi noterler hakkında detaylar.

20 Aralık 2019 Cuma 17:26
Nöbetçi Noter Sorgulama - 21 Aralık Cumartesi / 22 Aralık Pazar Haftasonu Nöbetçi Noter Adresleri - Bugün Hangi Noter Nöbetçi?

Yeni uygulanan sisteme göre noterler artık hafta sonları da çalışacak. Nöbetçi noter uygulamasıyla başlatılan uygulama devreye girdi. Vatandaş nöbetçi noterlerin nerede olduğunu merak ediyor. Peki nöbetçi noter sorgulaması nasıl yapılır?

Devletimizin hizmetleri bitmiyor. Her geçen gün yeni hizmetleri vatandaşa sunan devletimiz nöbetçi noter uygulamasını başlattı. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği araında yapılan anlaşmaya göre noterler hafta sonları da hizmet verecek. Bu anlaşma ile birlikte İstanbul'da iki Avrupa tarafında iki de Anadolu yakasında olmak üzere toplamda 4 noter, Ankara ve İzmir'de de birer noter hafta sonları açık olacak ve vatandaşın talebini karşılayacak. Açık olan noterlerin adresleri Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web adresi üzerinden yayınlanacak.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI

Nöbetçi noterler vatandaşın hizmetine açıldıktan sonra, nöbetçi noterlerin sorgulamasının nasıl yapılacağı oldukça merak edilmeye başlandı. Sorgulama sayfası da bugünden itibaren vatandaşın hizmetinde olacak.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacını giderecek olan nöbetçi noter uygulaması başlatıldı. Sorgulama işlemi için Türkiye Noterler Birliği'nin resmi sayfasından sorgulama yapabilirsiniz.Nöbetçi noterler hafta sonları saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Nöbetçi noter sorgulamasını il, ilçe ve saat olarak Türkiye Noterler Birliği'nin resmi web adresinden yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:26
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ali baylan 2019-08-17 01:38:20

17 08 2019 cumartesi istanbul anadolu yakası da hangi noter açık nöbeççi olarak

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Hasan 2019-06-03 17:39:55

Yakin.noter

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Hayri 2019-06-29 18:10:44

Yarın hangi noter açık

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faruk incioglu 2019-08-18 13:47:45

18 agustos pazar gunu fatihte hangi noter acik olacak

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Mustafa 2019-08-17 18:28:12

17 agustos 2019 samsun 1 noter kapaliydi sebebi nedir ve yarin acik olcakmi

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Serhat 2019-08-24 16:46:04

İstanbul Anadolu yakasında 25 Ağustos Pazar günü hangi noter açık

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Umut 2019-10-26 19:59:34

29 ekim sali gunu hangi notr acik

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Aslan 2019-11-09 21:49:22

10 kasim nobetci noter

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