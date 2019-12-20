Nöbetçi Noter Sorgulama 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar İl İl Nöbetçi Noterler

Türkiye Noterler Birliği yaptığı açıklama ile birlikte önümüzdeki hafta sonu 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günü hangi noterlerin nöbetçi olacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan nöbetçi noterlere yer verilirken, nöbetçi noterlerin adres bilgileri de açıklandı.

Nöbetçi Noter Kaçta Açılır, Kaçta Kapanır?

Her gün daha fazla talep gören noterler, nöbetçi noter hizmeti ile birlikte acil işi olan vatandaşlara hafta sonu da hizmet veriyor. Türkiye Noterler Birliği yaptığı açıklamada İstanbul, İzmir ve Ankara’daki nöbetçi noterleri açıklarken, diğer iller için de sorgulama yaparak nöbetçi noterleri bulma hizmetini vatandaşlarına sunduğunu belirtti.

Cumartesi ve Pazar günleri hizmet veren nöbetçi noterler sabah saat 10:00’da açılırken öğleden sonra saat 16:00’a kadar hizmet vermektedir.

21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Günü Nöbetçi Noterler Listesi Nöbetçi Noter Sorgula