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Nöbetçi Noter Sorgulama 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar İl İl Nöbetçi Noterler

Türkiye Noterler Birliği 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar günü illerde hizmet verecek nöbetçi noterleri açıkladı. Vatandaşlar Türkiye Noterler Birliği internet sitesinden Nöbetçi noter sorgulaması yaparak il il nöbetçi noterlere erişebilecek.

20 Aralık 2019 Cuma 17:56
Nöbetçi Noter Sorgulama 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar İl İl Nöbetçi Noterler

Türkiye Noterler Birliği yaptığı açıklama ile birlikte önümüzdeki hafta sonu 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günü hangi noterlerin nöbetçi olacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan nöbetçi noterlere yer verilirken, nöbetçi noterlerin adres bilgileri de açıklandı.

Her gün daha fazla talep gören noterler, nöbetçi noter hizmeti ile birlikte acil işi olan vatandaşlara hafta sonu da hizmet veriyor. Türkiye Noterler Birliği yaptığı açıklamada İstanbul, İzmir ve Ankara’daki nöbetçi noterleri açıklarken, diğer iller için de sorgulama yaparak nöbetçi noterleri bulma hizmetini vatandaşlarına sunduğunu belirtti.

Nöbetçi Noter Kaçta Açılır, Kaçta Kapanır?

Cumartesi ve Pazar günleri hizmet veren nöbetçi noterler sabah saat 10:00’da açılırken öğleden sonra saat 16:00’a kadar hizmet vermektedir.

21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Günü Nöbetçi Noterler Listesi  Nöbetçi Noter Sorgula

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:56
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Serhat girgin 2019-09-13 22:40:09

Nöbetçi noter 500 evlerde varmı

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Osman 2019-09-14 13:27:52

Buca'da hangi noter pazar günü nöbetçi

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vahit 2019-10-12 22:33:04

yarin 13 ekim pazar günü hangi noter nöbetçidir batman

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Serkan 2019-10-12 21:49:03

13 Ekim Pazar günü bucada nöbetçi noter nerde

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Tahir 2019-10-12 19:05:04

13 ekim pazar günü nöbetçi noter acarlı izmirde

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Ferhat çaparoğlu 2019-10-18 21:48:04

Mersinde nöbetçi noter nerede

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Hasip 2019-11-23 10:40:12

Nubetci noter istanbulda hangi semtte var

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