Nöbetçi Noter Sorgulama 21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar İl İl Nöbetçi Noterler

Türkiye Noterler Birliği yaptığı açıklama ile birlikte önümüzdeki hafta sonu 21 Aralık Cumartesi ve 22 Aralık Pazar günü hangi noterlerin nöbetçi olacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan nöbetçi noterlere yer verilirken, nöbetçi noterlerin adres bilgileri de açıklandı.
Nöbetçi Noter Kaçta Açılır, Kaçta Kapanır?
Cumartesi ve Pazar günleri hizmet veren nöbetçi noterler sabah saat 10:00’da açılırken öğleden sonra saat 16:00’a kadar hizmet vermektedir.
21 Aralık Cumartesi - 22 Aralık Pazar Günü Nöbetçi Noterler Listesi Nöbetçi Noter Sorgula
Son Güncelleme: 20.12.2019 17:56
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