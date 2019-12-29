Nöbetçi noter sorgulama 29 Aralık Pazar illere göre nöbetçi noterlerin listesi

Bilindiği gibi yapılan değişiklik sonrasında noterlerin bazılarının hafta sonlarında da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesine karar verilmişti. Bu bağlamda tıpkı eczane uygulaması gibi nöbetçi noterlik uygulaması yapılmaya başlandı. Belirlenen nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında vatandaşların hizmetine açılıyor.
Bu hafta sonunda nöbetçi noterlerin hangileri olduğu da belirlendi. Aşağıdaki bağlantı adresine tıklayarak 29 Aralık Pazar gününde çalışacak olan noterlere erişim sağlayabilirsiniz.
Nöbetçi Noter Sorgula
Son Güncelleme: 29.12.2019 14:50