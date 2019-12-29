Nöbetçi noter sorgulama 29 Aralık Pazar illere göre nöbetçi noterlerin listesi

Bilindiği gibi yapılan değişiklik sonrasında noterlerin bazılarının hafta sonlarında da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmesine karar verilmişti. Bu bağlamda tıpkı eczane uygulaması gibi nöbetçi noterlik uygulaması yapılmaya başlandı. Belirlenen nöbetçi noterler Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında vatandaşların hizmetine açılıyor.

Hafta içinde vatandaşlar yoğun çalışma tempoları yüzünden noterlere gidebilecek vakti bulamayabiliyorlar. Bu yüzden yoğunluktan dolayı hafta içinde noterlere gidemeyen vatandaşlar hafta sonları işlerini hallediyorlar. Bu bağlamda hafta sonlarında nöbetçi noterlik uygulaması pek çok kişi için oldukça faydalı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Bu hafta sonunda nöbetçi noterlerin hangileri olduğu da belirlendi. Aşağıdaki bağlantı adresine tıklayarak 29 Aralık​ Pazar gününde çalışacak olan noterlere erişim sağlayabilirsiniz.