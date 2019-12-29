Nöbetçi noter sorgulama sayfası - 29 Aralık 2019 Pazar nöbetçi noter adres bilgisi

Noterlerde vekalet ve alım satım işlerinin hafta sonunda da yapılabilmesi için resmi merciiler harekete geçmişti. Alım, satım ve vekalet işlerini gerçekleştirecek olan birçok kişi 29 Aralık Pazar günü noterlerin açık olup olmadığını merak etmeye başladı.

29 Aralık 2019 Pazar nöbetçi noter sorgulama

Noterler Pazar günleri hizmet vermemektedir. Ancak Nisan ayında alınan karar doğrultusunda Nisan ayından bu yana nöbetçi noterlikler Pazar günleri de dahil olmak üzere hafta sonlarında hizmet vermektedir.

Alım-satım, vekaletname gibi işlemleri için kullanılan noterler hafta sonları da nöbetçi kurumlar vasıtasıyla hizmet vermektedir. Hangi noterlerin nöbetçi noterlik olduğu ise Türkiye Noterler Birliği tarafından kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 10 Kasım Pazar günü Türkiye’de 89 nöbetçi noter hizmet vermeye devam edecek. Nöbetçi noterlikler Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00-16.00 arasında mesai yapacak.

Nöbetçi noterleri https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/NobetciNoterBul.aspx adresinden görüntüleyebilirsiniz.