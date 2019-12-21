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Nöbetçi Noterler İstanbul Ankara İzmir - 21 - 22 Aralık 2019 Cumartesi ve Pazar Tarihleri Nöbetçi Noterler!

Noterlere hafta sonu nöbetiyle ilgili düzenleme yapılmasının ardından ülke genelinde pek çok yerde noterler hafta sonu da faaliyet göstermektedir. İşte 21 - 22 Aralık 2019 Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul, Ankara ve İzmir nöbetçi noterler ve adres bilgileri...

21 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
Nöbetçi Noterler İstanbul Ankara İzmir - 21 - 22 Aralık 2019 Cumartesi ve Pazar Tarihleri Nöbetçi Noterler!

Noterlikler; kişi haklarının güvence altına alınabilmesi, anlaşmazlıkların giderilebilmesi için hizmet veren kurumlardır. Hukuk belgelerinin düzenlenmesinden sorumlu olan noterler, yapılmasının ilgili kanunlar gereği farklı bir makama, merciye veya şahsa verilmediği hukuki işlemleri düzenlemektedir. Kanun hükümlerince yapmaları emredilmiş ancak mercileri belirtilmemiş hukuki işlemlerin tamamı Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

Noterler;

Bir taşınmazın satış vaadi sözleşmesini, alım satım sözleşmesini hazırlamakla yükümlüdür. Bu evrakları kanunlara uygun bir hale getirerek, resmi evrak üzerinde yer alan imza, mühür veya herhangi bir ibareyi onaylayarak resmiyet kazandırırlar. Protesto, ihbaname ve ihtaname gönderme yetkisi vardır ve kanuna göre tescili gereken işlemlerin tamamı tescil edilebilmektedir.

Hafta Sonu Noter Uygulaması

Noterlerin hafta sonu kapalı olması bir takım mağduriyetler doğurduğundan alınan karar ile bir kısım noterler hafta sonunda da nöbetçi noter olarak hizmet vermektedir.

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Son Güncelleme: 21.12.2019 00:00
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Murat 2019-05-19 06:52:06

19 mayıs noter açıkmı

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Nlufer 2019-05-24 12:06:35

Cumartesi acıkmısınız

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