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Noel kutlaması nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor?

Noel herkes tarafından konuşulmakta fakat neden kutlandığı bilinmemektedir. Çoğu kişi Noel kutlamasını yılbaşı kutlaması olarak bilmektedir. Bizde haberimizde Noel kutlaması nedir, Noel ne zaman kutlanır, Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor gibi soruların cevabını verdik.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:30
Noel kutlaması nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel nerede hangi zamanlarda kutlanıyor?

Noel, Hristiyanlar tarafından İsa Peygamber’in doğumu olarak kutlanır. 25 Aralık Hristiyanlar tarafından Noel olarak kutlanmaktadır. Noel, Doğuş Bayramı veya Milat Yortusu gibi isimlerle de bilinmektedir. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. 

Noel ne zaman kutlanıyor?

Noel kutlaması bugün yani 25 Aralık’ta yapılmaktadır. Fakat kiliseler kutlamaya 24 Aralık itibari ile başlar. Bu güne özel ayinler düzenlenir. Hristiyanlar,  Noel’e çok büyük önem vermektedir. Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil edilmekte ve yılbaşı tatili ile birleştirilmektedir.

Noel ile yılbaşı aynı şey mi?

Noel Bayramı yılbaşı ile karıştırılmaktadır ve çoğu kişi yılbaşı ile Noel’in aynı gün olduğunu düşünmektedir. Fakat ikisi aynı şey değildir. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayramdır ve 25 Aralık’ta kutlanır. Yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen addır ve 31 Aralık gecesi kutlanmaktadır.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:30
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